17 Kas 2022 - 16:00- Asayiş G: 17 Kas 2022 - 16:02

Evlerden av tüfeği ve odun kesme makineleri çalmışlar

Kandıra ilçesinde iki farklı evden av tüfeği ve odun kesme makineleri çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı
Evlerden av tüfeği ve odun kesme makineleri çalmışlar mask
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Edinilen bilgiye göre, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhan Mahallesi'nde iki farklı evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını S.D., A.D., ve T.O., isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları av tüfeği ve odun kesme makineleri de bulunarak, sahiplerine teslim edildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.D. ve T.O. ise tutuklandı.
# emniyet

17 Kas 2022 - 16:00 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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erol demirbek TÜRK - ÇALAN ÇALANA , MÜZİK ALETİ ÇALANI ÖLDÜRÜYORLAR , HALKIN YARISI BELKİ DE İLLEGAL YOLLARDAN GEÇİNİYOR . ÜLKENİN FRENİ BOŞALMIŞ GİDİYOR . BULGAR LEVASI 9.75 TL. GÜRCÜ LERİSİ 7 TL. EKONOMİ BERBAT FİYATLAR UÇMUŞ TUTABİLEN YOK , AMERİKA BİZİ KISKANIYOR YA O YETER .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Kasım 16:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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