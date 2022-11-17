SEDAŞ bin 250 fidan dikti

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), bu yıl dördüncüsü düzenlenen Milli Ağaçlandırma Seferberliği”ne katıldı. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliklerinde SEDAŞ, 4 şehirdeki 5 bölgede 1.250 adet fidanı toprakla buluşturdu. Kocaeli’nde Umuttepe mevkii ve Gebze Bilişim Vadisi, Sakarya’da Kuzey Marmara otoyol şantiyesi, Bolu’da Gölköy Baraj Göleti bölgesi ve Düzce’de Musababa Köyü’nde gerçekleşen fidan dikimlerine SEDAŞ çalışanlarıyla birlikte yöneticiler de katıldı.

GELECEĞE NEFES

Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi SEDAŞ, geçen yılki etkinlikte toplamda 750 fidanı toprakla buluşturmuştu. “Geleceğe Nefes” adıyla kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 81 ilde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 4 milyon fidanın dikilmesi hedeflendi. Kuzey Marmara otoyol şantiyesinde düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tören sonunda SEDAŞ yöneticilerinin fidan dikim alanını ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.