17 Kas 2022 - 16:08- Sağlık G: 17 Kas 2022 - 16:11

13 kursiyer hemşireye ‘Ameliyathane Hemşireliği Sertifikası’ verildi

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı Onaylı 7. Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı’nı başarı ile tamamlayan 13 kursiyer hemşire, ‘Sağlık Bakanlığı Ameliyathane Hemşireliği Sertifikası’nı almaya hak kazandı
13 kursiyer hemşireye ‘Ameliyathane Hemşireliği Sertifikası’ verildi mask
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SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı Onaylı 7.Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı, 17 Ekim – 16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Program; Program Koordinatörü ve Eğitmeni Uzman Hemşire Muhsine Es, Eğitimciler Kevser Artun ve Naciye Ustaahmetoğlu tarafından 22 iş günü teorik ve pratik olmak üzere gerçekleştirildi.Sertifika programına ilimizden 13 kursiyer hemşire katıldı. Sertifika programını başarı ile tamamlayan kursiyerler ‘Sağlık Bakanlığı Ameliyathane Hemşireliği Sertifikası’nı almaya hak kazandılar. Program süresince alanında uzman hekim ve hemşireler eğitici olarak yer aldılar.

YOĞUN KATILIM

Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Takdim Töreni’ne Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Yiğit, Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr. Ekrem Kuşkonmaz, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Alper Görür, Ameliyathane Klinik Şefi Doç. Dr. Alper Gültekin, Hastane Klinik Sorumlu Hekimleri, kursiyerler ve hastane çalışanları katıldı. Tören, Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr. Gökhan Nalbant ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serap Ayhan'ın açılış konuşmaları ile başladı.

TEŞEKKÜR BELGELERİNİ ALDILAR

Program, teorik ve uygulama sınavında birinci olan Ameliyathane Hemşiresi Esra Özdemir’in duygu ve düşüncelerini belirten konuşması ile devam etti. Ardından tüm kursiyerlere sertifikaları, eğitmenlere ve eğitimcilere teşekkür belgeleri takdim edildi. Program sonunda tüm kursiyerler hastane yönetimine ve eğitimciler Uzm. Hemşire Muhsine Es, Naciye Ustaahmetoğlu ve Kevser Artun’a teşekkürlerini ileterek programa katılmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini ilettiler.

# sağlık, eğitim

17 Kas 2022 - 16:08 - Sağlık

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