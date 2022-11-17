Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,Sivil Toplum Buluşmalarına Gebze ilçesiyle devam etti. Dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, topluma faydalı işlerde buluşmanın önemli bir adresi olan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla her fırsatta bir araya gelen Başkan Büyükakın’ın şehre dair ortak aklın üreten bir kente yön vermesini dile getirdiği buluşmaya yoğun bir katılım ve ilgi vardı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Sadık Uysal’ında katıldığı buluşmada konuşan Başkan Büyükakın, “Asıl derdimiz insan yetiştirmektir. Bu amaca uygun harekete geçmek hepimizin görevidir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla çalışıyoruz” dedi.

“STK’LARIMIZIN İŞ YAPMA BİÇİMİNİ DE DEĞİŞTİRECEK”

Üreten kent Kocaeli’nin önemine değinen, teknolojinin geldiği sürece vurgu yapan, dünyada iş yapma biçiminin değiştiğinin altını çizen Başkan Büyükakın, kültürel değişimlerin yaşandığını söyleyerek şunları ifade etti: “Çok başka bir dünyaya gidiyoruz. Geleceğin dünyasına tüm kurumlarımızla ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla hazır olmalıyız. Türkiye, bu noktada dünyadaki rakipleriyle yarışır bir konuma geldi. İnşallah nitelikli insan kaynağımızla bölgemizde ve dünyada her geçen daha fazla söz sahibi olan bir ülke konumuna geliyoruz. Bizler geleceğin Türkiye’sine kent olarak hazır olmalıyız. Bu konuda çok çalışıyoruz. STK’larımızda geleceğin dünyasını düşünerek çalışması gerekiyor. İşte bu konuda YEDEP projemiz sizlere çok ayrı bir fırsat sunuyor. 15 milyon TL’ye yükselttiğimiz bütçesiyle YEDEP, STK’larımızın iş yapma biçimini de değiştirecek.”

“DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTIĞINI HEP BİRLİKTE GÖRDÜK”

“Şehrimizin fiziksel ihtiyaçlarından sosyal ve kültürel taleplerine kadar her alanda hizmet eden bir Büyükşehir Belediyesi olarak yolumuza devam ediyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Hep birlikte değişen sosyal ihtiyaçlara dönük organize olmak zorundayız. Kurum olarak bu organizasyon biçimimizi değişen şartlara göre yeniliyoruz. Bunu da dünyanın nereye gittiğini görerek yapıyoruz. Türkiye, kendisine biçilmiş rollerin dışında hareket kabiliyetine gelmiştir. Vesayet odaklarından kurtulmasıyla, kendisine parmak sallayanlardan bugüne gelme sürecinde birçok süreçten geçtiğini biliyoruz. Milletimiz egemenliğini hedef alan tüm darbe ve antidemokratik müdahalelere gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdiğini hep birlikte gördük. 12Eylül’den 15Temmuz’a tüm ihanet şebekeleri millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen çok büyük bir cevap oldu” şeklinde konuştu.

“ŞEHRİMİZİ, TÜRKİYE’NİN YÜZYILINA HAZIRLAMAK İSTİYORUZ”

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin de altını çizen Başkan Büyükakın, “Bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yapmaya çalışacağı tüm girişimleri hep birlikte ortadan kaldırmak bizlerin en önemli görevidir. Hepimizin görevi demokrasiye ve demokrasinin tüm ilkelerine sahip çıkmaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlandığımız bugünlerde şehrimizi ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi Türkiye’nin yüzyılına hazırlamak istiyoruz. Asıl derdimiz insan yetiştirmektir.Bunu da hep birlikte başaracağız. Kocaeli’ne dair kimin hayali ve projesi olan kim varsa herkesin katkısını çok arzu ediyoruz. Şehrimize dair her fikrinizi her sözünüze çok değer veriyoruz. Tam bağımsız olmayan bir ülkede ne arzu ettiğiniz kadar metro yapabilirsiniz, ne tramvay ne millet bahçeleri nede başka büyük eserler. Tam bağımsız olmadığımız o karanlık günleri de geride bırakmasaydık, ne kalkınma olabilirdi, ne de gelişme. Ekonomisi ve iradesi başkasının elinde olanların olduğu bir ülkede, vesayetlerin yönettiği bir devlette, kalkınma olmaz, gelişme olmaz, milli savunma olmaz, ARGE yapılmaz, inovasyon terimini bile konuşamazsınız” dedi.

“FİKRİ OLAN HERKES BİZİM İÇİN KIYMETLİDİR”

Başkan Büyükakın ayrıca, “Eğer siz tam bağımsız değilseniz Bilişim Vadisi inşa edemezsiniz. TOGG’u banttan indiremez, İHA, SİHA, TİHA’larıyapamaz ve uçuramazsınız. Şehirlerinize tramvay yapamaz, tramvayın hatlarını uzatamaz,teleferik yapamaz, Gebze-Darıca Metro Projesini de hayata geçiremezsiniz. İşte bu nedenle demokrasinin tüm ilkelerini korumakla milli iradeyi korumakla hepimiz sorumluyuz” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi olarak STK’ların sahadan bilgi aktarmasının kıymetine de değinen Başkan Büyükakın, “Şehrimizin gelişmesi ve kalkınması sizlerle birlikte olacaktır. Kentimize dair sözü ve fikri olan herkes bizim için kıymetlidir, değerlidir” diyerek sözlerini tamamladı. Buluşma, yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.