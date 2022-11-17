Doktorlar, Hersek Lagünü’ne hayran kaldı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sertan Acar ve hastanede görevli doktorlar, aileleriyle birlikte Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ile Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi’ni gezerek Hersek Lagünü’nü tanıma imkanı buldular. Görme imkanı buldukları yerlere hayran kalan misafirler, Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesi’ni de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu’nu da alarak keyifli bir gün geçirdiler.