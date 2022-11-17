Parkur hazırlık kursları başlıyor

Kandıra’da üç kurumun ortak çalışması ile bu yıl yeniden hayata geçirilen ücretsiz fiziki yeterlilik hazırlık kursları gençleri geleceğe hazırlıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Polis Akademisi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), bekçilik, Askeri Okullarda Görevde Yükselme, Beden Eğitimi Yüksekokulu (BESYO) gibi okullarda eğitim alarak geleceklerini şekillendirmek isteyen gençler düzenlenen bu kursa katılmalarının ardından fiziki mülakatlara hazır hale getiriliyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Kandıra Belediyesi, Kandıra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile çeşitli kategorilerde açılan ücretsiz fiziki yeterlilik sınavına hazırlık kurslarına kayıtlar hala devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 3 kursiyerin POMEM, 2 kursiyerin AFAD, 2 kursiyerin Jandarma Subayı ve 7 kursiyerin BESYO hayallerine kavuşmalarına vesile olan kurslar bu senede Kandıralı gençlere hizmet verecek.

KURSLAR AVANTAJ SAĞLIYOR

Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Spor Salonunda uzman spor antrenörleri tarafından verilen kurslar da eğitim gören kursiyerler aldıkları eğitim sayesinde girdikleri çeşitli branşlardaki spor mülakatlarında önemli bir avantaj sağlıyor. Kursta adaylara programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunuluyor. İlk olarak Polis hazırlık (POMEM) kursları ile başlayan eğitim haftada üç gün (Salı-Perşembe-Cumartesi) günleri veriliyor. Kurs kayıtları ise Kandıra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne müracaat ederek yapılıyor.