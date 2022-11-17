İYİ Partili Filiz, kongrede yeniden aday olmayacak

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nın 3. Olağan Kongresi, 26 Kasım Cumartesi günü yapılacak. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz, kongre öncesi yazılı bir açıklama yaptı. Filiz, “5 yıldır mensubu olduğum İYİ Parti'mizin içerisinde önce sade üye, sonra İl Başkan vekili ve ardından da İzmit İlçe Başkanı olarak partimize hizmet etmiş olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum.22 Ekim 2018 tarihinden itibaren iki kez atama ve bir kez de seçim yoluyla olmak üzere 4 yıldır başkanlığını yürüttüğüm İzmit İlçemizin 26 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan 3. Olağan Kongresi'nde başkan adayı olmayacağımı kamuoyuna sunarım.Her zaman halkımızın içinde ve Partimizin bana vereceği her türlü görevde Partimizin emrinde olacağım.Yapılacak kongremizde her kademeye aday olan tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim” dedi.