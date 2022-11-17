Gönüllü itfaiyeciler hazır kıta

Kocaeli genelinde pek çok noktada gece gündüz hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı her geçen gün kendini yenileyerek gücüne güç katıyor. Gerek yaptığı çalışmalar gerekse verdiği eğitimlerle adından söz ettiren Kocaeli İtfaiyesi; donanım, ekipman ve tecrübesiyle olaylara anında müdahale ederek olası olumsuzlukların önüne geçmeyi başarıyor. Kurum içinde de sürekli kendini yenileyen Büyükşehir İtfaiyesi, kendisine bağlı olarak hizmet veren gönüllü itfaiyecilere her türlü ekipman desteği veriyor.

ARAÇ KULLANIMI VE MALZEME TANITIMI

Büyükşehir, Cebeci Gönüllü İtfaiye Müfrezesi’ne destek verdi. Bu bağlamda Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, ‘Cebeci 120’ koduyla yangın ve benzeri olaylara müdahale eden arozöz itfaiye aracının bakım ve onarımını tamamlayarak aktif hale getirdi. Ayrıca Büyükşehir İtfaiyesi’nin uzman personelleri, yangında ne gibi risklerle karşılaşılabilir, yangına müdahale metotları nelerdir, söndürme teknikleri, araç malzeme ve teknik kurtarma konusunda Cebeci Gönüllü İtfaiye Müfrezesi’ne eğitim verdi. Eğitimde bulunan Cebeci Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, destek ve katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.