Vali Yavuz İzmit'in muhtarlarıyla buluştu: “Keşke istifa etsem de Kocaeli’de kadına şiddet bitse”

İlçeleri gezerek mahalle muhtarları ile bir araya gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bugün İzmit Mahalle Muhtarları ile Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı salonunda gerçekleşen muhtarlarla buluştu. İstişare toplantısında sorunlar konuşuldu. Toplantıya; İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İl Müftüsü Sinan Cihan, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdür Tuğba Uğur, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk “Düzensiz Göç ve Uyum” ve İl Emniyet Müdürlüğün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Banu Altuntaş “KADES ve UYUMA” projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

KOCAELİ’DE 59 ELEKTRONİK KELEPÇELİ ERKEK VAR

Sunumların ardından kürsüye çıkan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz değerlendirme konuşması yaptı. Muhtarların sorunları ile ilgilendiklerini ifade eden Vali Yavuz, “Muhtarlarımızın ihtiyaç ve sorunlarını ele alıyor ve yürüttüğü projeleri sizlerle paylaşıyoruz. İnsanlığın en büyük sorunu iletişim çağındaki iletişimsizlik. İnsanların birbirleri ile konuşmaya ve anlamaya vaktimiz yok. Biraz önce değerli arkadaşlarım çeşitli bilgiler aktardılar. Bildikleriniz ile anlattıklarımız arasında büyük bir makas olduğunu hepiniz gördünüz. Kadına şiddet mevzuatımız Avrupa ülkeleri standartlarının ilerisinde Herhangi bir şiddet olayında erkek evden uzaklaştırılıyor. Şuanda 59 elektronik kelepçeli erkek var. Evine ve mağdura yaklaşamıyor. Güvenlik birimlerimiz direk gidip alıyor.

KEŞKE İSTİFA ETTİĞİMDE KADINA ŞİDDET BİTSE

Kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorun değil de benim vali olmam ile ilgili ya da hükümet ile ilgili ilişkilendiriliyor. Suçluların birçoğunun sabıkalı olmadığını biliyoruz. Keşke ben bugün Kocaeli valisi olarak istifa etsem de Kocaeli’de kadına şiddet bitse. Böyle bir şey olmayacağını biliyoruz. Biz içişleri bakanlığı olarak sürekli kadınları bilgilendiriyorduk. Artık erkeklere eğitim yapıyoruz. Şiddet uygulanıyorsa barıştırmaya uğraşmayın. Bir kere yapıldıysa tekrar tekrar yapılır. Şiddet başlamışsa o insanları aynı çatı altına getirmeye ısrarcı olmalıyız. Hayatın sonlanması ile sonuçlanan bazı acı olaylarla karşılaşıyoruz. KADES uygulamasının muhtarlarımız tarafından yaygınlaştırılmasını rica ediyoruz.

"VALİ OLARAK BEN SINIRI İYİ KORUYAMAMIŞ OLABİLİRİM"

Dünyada faillerin bir kenara bırakılıp mağdurların kınanmaya başlandığını ifade eden Vali Yavuz, “Afganistan’ı kim işgal etti. Önce Sovyetler sonra Amerika. Şimdi aç susuz kalanlar bize geliyor. Afganistan’ı işgal edenler suçlu değil de biz mi suçluyuz. Libya’yı, Irak’ı, Suriye’yi biz mi işgal ettik. Amerika ve Rusya işgal etti. Coğrafyamızda işgaller, katliamlar var. Katliamlardan kaçıp bize gelenler var. Türk insanı kalkıp emperyalist batı, Emperyalist Amerika, İşgalci Rusya demek yerine kendi devletini suçlamaya başladı. Evet eksiğimiz olmuş olabilir. Vali olarak ben sınırı iyi koruyamamış olabilirim. Tamam. Biz faili niye göz ardı ediyoruz. Niye kendi devletinizi milletini suçluyorsunuz” ifadelerini kullandı

“KİMİN BOMBALADIĞINI BİLMİYOR”

Vali Yavuz sözlerinin devamında “18 Haziran 1920’de İngilizler Çuha Fabrikasını bombalamışlar. Soruyorum Kocaeli’de bunca eğitimli insan var. Fabrikayı kimin bombaladığını bilmiyor, fabrikanın bombalandığını da bilmiyor. Abdülaziz Han’ın askerlerin üniformalarının dikilmesi için kurduğu kumaş fabrikasını İngiliz’ler hem uçaklarla hem de gemilerle vuruyorlar. Bu fotoğrafı hiçbir yerde görmedim. Ne zaman ki donanmayı ziyaret ettim orada gördüm.

BÖYLE BİR CEHALET OLABİLİR Mİ?

Vahim bir durum. Bir şehir bombalandığını bile bilmezse, lisede okuyan öğrenciler, bu şehrin il müdürü, bölge müdürü, vali yardımcısı, belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları, oradaki müdürler bilmiyorsa. Böyle bir aymazlık olabilir mi? Böyle bir cehalet olabilir mi ya? Zulme uğramışız. İşgal edilmişiz katledilmişiz bilmiyoruz. İstanbul’ın işgalden kurtuluşunu kutluyoruz faili konuşmuyoruz. Bunları konuşmuyoruz. Bütün adaları silahlarla dolduran kim? Bizi taciz eden kim? Arkasında olan kim? Faili konuşmazsanız böyle olur. Sonra evlatlarınız batı hayranı olur” dedi.

“VALİ OLARAK 1 KİŞİ BİLE İSTEMEM”

Göçten mağdur olduklarını ifade eden Vali Yavuz, “Göçten biz mağduruz. Bu şehirde 55 bin 900 kişi var. Vallahi ben Vali olarak 1 kişi bile istemem bana soranız. Ama kabul edelim Suriye dediğimiz yer Ertuğrul Gazi’nin babasını şehri. Türk nüfusunun en ok olduğu yer. Süleyman Şah’ın memleketi. Suriye’den gelen insanları gururlu ve onurlu bir şekilde memleketlerine göndermek istiyoruz. 56 Bin varsayalım. 40 bin kişiyi hedeflersek. Uyum şartlarında eğitiyoruz, eğitmeye devam edeceğiz. Göçle Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya çalışan küresel bir düzen var. Biz dünya üzerinde bulunan en büyük milletiz. Dünya üzerinde 1 elin parmaklarını geçmeyecek büyük milletler var. Bin yıllık tarihimizi açın. 200 yıl zengin olmakla büyük millet olunmaz. Biz milletimize inanıyoruz." sözlerini kullandı