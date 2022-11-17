Ehliyeti olanlar dikkat! Artık bu kişiler şoförlük yapamayacak

Trafik sigortasında meydana gelen fiyat artışlarının önüne geçmek adına yeni bir düzenleme geliyor. Konu ile ilgili Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu bir açıklama yaptı.

YÜZDE 50 İNDİRİM GELİYOR

Eroğlu, yapmış olduğu açıklamasında 7. Basamakta olan ve 5 yıldır kaza yapmayan sürücülerin 8. Basamaya yükseltileceği ve yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

BU SÜRÜCÜLERİN ARAÇ KULLANMASI ZORLAŞACAK

Buna karşılık çok kaza yapan sürücülerin karşısına da bu durum yüzde 200 gibi bir artışla çıkacak. Kişi temelli olan trafik sigortası ile ticari araçlarda çalışan kişilerin sicillerine bu kazalar işlenecek. Sicili kusurlu olan sürücülere de iş zor verilecek.

YÜZDE 200 PRİM ZAMMI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu konu ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak”