Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, resmen 81 ilde başlıyor

Erdoğan, G20 Bali Zirvesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Sahipsiz olan sokak hayvanlarının yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu ifade ederek gerekli talimatları verdiğini müjdeledi. Buna göre 81 ilde uygulamaya geçilecek. İşte Erdoğan’ın açıklaması ve detaylar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak köpeklerine ilişkin yaptığı açıklamasında, “Atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek” dedi. Bakanlığın yaptığı çalışmalardan bahseden Cumhurbaşkanı, “Bütün illere uygulamayı düşünüyoruz” dedi.

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ SAĞLANSIN

Geçtiğimiz günlerde Bitlis’te 11 yaşındaki Mustafa Erçetin, ısırıldığı kuduz köpeği sebebi ile hayatını kaybetmişti. Erdoğan, sokak köpeklerine ilişkin belediyelere çağrı yaparak, “Hayvanların yeri barınaklardır, sokaklar değil. Böylece hem hayvanlar korunsun hem de vatandaşların güvenliği sağlansın” açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır” diyerek, bakanlıklara gerekli talimatları verdiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TALİMATLARI VERDİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanarak talimatları verdiğini belirtti:

“Öncelikle hayatını kaybeden yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum. Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek”