18 Kas 2022 - 08:47- Spor G: 18 Kas 2022 - 08:51

Tayfun Aydoğan: Diyarbekir’i çok ciddiye alıyoruz

Kocaelispor başarılı orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan sezona iyi başladığını ifade etti. Tayfun ve yeşil siyahlı forma ile şampiyonluk yaşamayı hayal ettiğini, bu hayalini de gerçekleştireceklerine inandığını belirtti. Tayfun, Diyarbekir maçında hata yapmamaları gerektiğini de vurguladı

Erdem Övüç
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Tayfun Aydoğan: Diyarbekir’i çok ciddiye alıyoruz mask
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BİLİNCİNDEYDİK

Sözlerine 1-1 sona eren İskenderunspor maçı ile başlayan Tayfun Aydoğan şu şekilde konuştu: Zor geçeceğini biliyorduk. Direkt rakibimiz ile oynadık ve bunun bilincindeydik. Rakibimiz ile ilgili dersimize çalışmıştık. İlk yarı oyun İskenderun ağırlıklı gözüktü ama pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Genel manada iyi savunma yaptık. İkinci yarıda bulduğumuz gol bizi oyuna soktu.

DEPLASMANDA DEĞİLDİK

İlk golden sonra ikinci golü de bulabilirdik ama fırsatları teperken şanssız da bir gol yedik. Yediğimiz golden önce benim verilmeyen bir golüm vardı. O bizi biraz etkiledi. Gerçekten hakkımız yendi. Sonuç olarak deplasmanda oynadık ama çok deplasman gibi sayılmaz çünkü bizim taraftarımız daha çoktu. Kendi sahamızdaymış gibiydik. Alınan bir puan kötü değil. Rakibimizin üstündeyiz ve avantajlıyız. İkinci devre onlar bizim sahamıza gelecek.

SIKINTI OLMAZ

Pazar günü Diyarbekir ile karşılaşacağız. Ciddiye alınması gereken bir rakip. Bu maç kazanıp yenilmezlik serimizi devam ettirmek, liderliği tekrar elimize geçirmek istiyoruz. Kendi felsefemizi sahaya yansıttığımız sürece sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Devamında Karacabey deplasmanına gideceğiz. Sınırda da arkadaşlarımız var. İnşallah hep birlikte bu yükün altından kalkarız.

HAKEM NE DEDİYSE ONU YAPTIM

İskenderun maçındaki pozisyonun sorulmasına üzerine Tayfun şu değerlendirmeyi yaptı: O pozisyonda Cihat yere düştükten sonra kenara baktım, oyuncu değişikliği hazırlığı vardı. Orada bir karışıklık olunca değişiklik gerçekleşmedi. Tekrar sordum “Hocam oyuncu değişikliği yapacak mısınız? diye. Hakem de “Oyna” dedi. Ben de “Tamam” dedim.

YALÇIN ABİYE DE DEDİM

Kaleciyi görmüştüm, zaten başka bir şeyle ilgileniyordu. Yakaladım o anını, topu kaleye vurdum. Vurmadan önce kaptanımız Yalçın abiye de söyledim hatta “Kaleye vuracağım” diye. Yalçın ağabey de hakemin “Oyna” dediğini duydu. Hakem topun kaleye girdiğini görünce pozisyonu kesti. Ne olduğunu anlamadık.

FARKLI BİR ŞEY YOK

Hakem, dördüncü hakeme dönüp “Niye oyuncu değişikliği yapmıyorsunuz, yapsanıza!” dedi. Golü sayması gerekiyordu. Balıkesirspor maçında da benzer bir gol atmıştım. Orada oyuncu değişikliği olmuştu ve ondan sonra topu kaleye gönderdim. İskenderun’da da çok bir fark yok. Gerçekten yazık oldu. Benzer pozisyonları kovalıyorum. Ben oyunun içindeysem kalecinin de oyunun içinde olması lazım.

DEVAM EDERİM İNŞALLAH

Lige iyi başladım. İlk haftalarda gol bulamadım ama ardından seriye bağladım. Oyunsal anlamda kendimi hep ceza sahasına atmak istiyorum. Takım savunması yanında ileriye de katkı vermek istiyorum. Bu sezon böyle bir başlangıç yaptım, inşallah devamı gelir. 7 gol güzel, bir bu kadar daha gol atarım inşallah.

ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNEMİYORUM BİLE!

Sezon sonunda inşallah hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşırız. Kariyerimin zirvesini Kocaelispor’da yaşıyorum. İstatistikler de bunu gösteriyor. İnşallah şampiyonluğa da burada yaşarım. Bu şehirdeki şampiyonluğun coşkusunu düşünemiyorum bile. Şampiyonluğu taraftarımızla, şehirle, hep birlikte yaşayacağız inşallah.

# İskenderunspor, Kocaelispor, takım, Karacabey

18 Kas 2022 - 08:47 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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