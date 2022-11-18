18 Kas 2022 - 11:58- Yaşam G: 18 Kas 2022 - 14:41

Kurallara uymayan pazarcılar denetimlerde tespit edilecek

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetim yapıyor
Kurallara uymayan pazarcılar denetimlerde tespit edilecek mask
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İlçede kurulan pazar yerlerini ziyaret eden zabıta ekipleri, açıkta satılan ürünlerin saklama koşulları, insan sağlığına zarar verip vermeyeceği, ürünlerin bozuk olup olmadığı, etiket ve terazide hile yapılıp yapılmadığı gibi konularda denetim yapıyor. Denetimlerde, semt pazarları kurallarına aykırı hareket ederek satış yaptığı tespit edilen pazarcı esnafına idari yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

18 Kas 2022 - 11:58 - Yaşam

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Yorumlar

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erol demirbek TÜRK - sakın pazarcılara ceza filan yazmaya kalkmayın. milletin her kesiminin canı burnunda dayak yersiniz .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Kasım 12:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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