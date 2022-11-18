Tarhan, “Her seçimde müjdesi verilen doğalgaz halen ortada yok”

Tarhan, iktidarın sürekli doğalgaz ve petrol bulunduğu müjdesi vererek umut sattığını söyleyerek, “ Enerji Bakanı sürekli hayal satıyor. Sunumunuzda hedefler, hayaller güzel ama çözümlere baktığınız zaman millet battaniyenin altında ısınmaya çalışıyor, esnaf iş yeri kapatıyor, kiralarının 2 katını bulmuş enerji faturaları. Sanayi zorda, üretim gerçekten son dönemlerde düşüşte” dedi.
“Varlık Fonuna devredilen BOTAŞ, zarar rekoru kırıyor”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının sürekli dünyada artan enerji fiyatlarını bahane ederek kötü yönetimin üstünü örtmeye çalıştığını dile getiren Tarhan, “ Siz eğer dağıtım şirketlerini özelleştirirseniz, BOTAŞ'ı da Varlık Fonuna devrederseniz bugünkü enerji sıkıntısını yaşarız. BOTAŞ 2018'de 2,5 milyar zarar, 2019'da 5 milyar zarar, 2020'de 17 milyar TL zarar etti; 2022'de de zararının 2'ye katlanacağı söyleniyor. Varlık Fonuna devredilen BOTAŞ zarar rekorları kırıyor” diye konuştu.
“ Türkiye doğalgaz üssüyse fiyatları neden en pahalı ülkelerden biriyiz?”
Tarhan, “Ülkemizden bir çok doğalgaz boru hattı geçiyor. TANAP, TürkAkım, Mavi Akım, bütün boru hatları Türkiye'den geçiyor. Hiç mi bir avantajımız yok? Eğer doğal gaz üssüyse bu ülke, Avrupa'ya karşı hiç mi bir avantajımız yok bunu ortaya koymanız gerekiyor.”diyerek doğalgaz zamlarını ve Türkiye’nin en pahalı doğalgaz kullanan ülkelerden biri olduğunun altını çizdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek TÜRK - akp nin adamları ne açıklar veriyor değerlendiremiyorsunuz zekanız yetmiyor , çalışmıyorsunuz . emre ayvalı isimli akp li tv de'' kemalistlerle fetöcüleri biribirine kırdırdık öyle yol aldık '' dedi görmek duymak istemediniz uyuyorsunuz k tedirgin oldu adamı istifa ettirdi baktı ki sizde iş yok emre ayvaı döndü akp de mkyk üyesi oldu . şevki yılmaz '' seçimi kazanmak için hazinede ki altınları satıp seçim için harcayalım kazanamasak bile geride kalanlar tufan yaşasın '' dedi böyle BİR CÜMLEYİ GÖREMEDİNİZ DAVA AÇMADINIZ TARİHE KAYIT DÜŞMEDİNİZ SİZDEN BİR ŞEY OLMAZ UYUYORSUNUZ BOŞA MAAŞ ALIYORSUNUZ . kullanmayın bu milleti size güvenenler de bu hatalarınızı göremiyor ne yazık ki.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.