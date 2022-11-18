18 Kas 2022 - 12:10- Siyaset G: 18 Kas 2022 - 12:14

Yıldız, ”Bir katılım olursa o da bize olur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e 6’lı masayı terk etmesi gerektiği üzerine yaptığı açıklama ile ilgili olarak İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız açıklamalarda bulundu. Yıldız”Her geçen büyüyen bir partiyiz . Bu saatten sonra bir katılım olursa o da bize olur” dedi.
Yıldız, ”Bir katılım olursa o da bize olur” mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e seslenerek “Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir“ demişti.

“TAVANDAN TABANA AYNI DÜŞÜNCEDEYİZ”

Cumhurbaşkanının 6’lı masayı terk et açıklaması üzerine gazetemizin sorularını yanıtlayan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız “Sayın Genel Başkanımız gerekeni söyledi. Bu partinin kuruluş felsefesinde vatan diyen bayrak bir felsefe var. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir partiyiz. Sistemsel hatalar var ve bu hatalara karşı bir partiyiz. Her geçen büyüyen bir partiyiz .Bu saatten sonra bir katılım olursa o da bize olur. İktidar olabilecek liyakat ve sadakate sahibiz. Tabanından tavanın da aynı düşüncedeyiz.” İfadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Önce muhalefete yüklenen Erdoğan, "Şunu bütün samimiyetimle, açık sözlü olarak söylemem gerekir. Bütün bunlara rağmen muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetmeyişine biz zaten alıştık. Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir. Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Şu anda bunlar terör örgütü PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık. Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İYİ Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" dedi.

AKŞENER NE YANIT VERDİ?

Bu çağrının ardından Akşener'den. İYİ Parti lideri yaptığı açıklamada, "Çizgisinde hiç kırıklık olmayan, aynı kararlılıkla savunan bir partiyiz. Milletimizin geleceği heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Biz, sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz, 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur" ifadelerini kullandı.

# Ankara, Atatürk, chp, İyi Parti

18 Kas 2022 - 12:10 - Siyaset

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Yorumlar

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erol demirbek TÜRK - çok emin olma bak danışman bile gitti. kimbilir zamanında neden girmişti partinize , veya kimbilir neresinden yakalandı da gitmek zorunda kaldı . HALACOĞLU . ÜMİT ÖZDAĞ MİLLİYETÇİ PARTİDE HARCANACAK ADAMLAR MI İDİ. koray la devam edin .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Kasım 13:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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