Büyükakın, Gebze Millet Bahçesi’ni inceledi

Bugünlerde dünyanın en çok konuştuğu konu olan İklim Krizi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki BM İklim Zirvesi kapsamında yoğun bir gündemle dünya liderlerinin buluşmasıyla gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nda (COP27), İklim Krizin nedeniyle dünya ülkelerini uyarılırken, karbon ayak izinin azaltılması içinde neler yapılacağı yüksek sesle dile getiriliyor. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nda (COP) bu küresel soruna çare ararken, diğer bir taraftan da somut çalışmaların yapılması da özellikle vurgulandı. Daha yeşil bir dünya için kentlere düşen sorumlulukların da her fırsatta dile getirildiği dünya gündeminde, ağaçladırma politikalarının da önemine vurgu yapılıyor.

“7 BİN 500 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ”

Ancak uluslararası toplumun iklim krizi başta olmak üzerekarbon ayak izinin azaltılması ve ağaçlandırma gibi taahhütlerinin ne kadarını yerine getirdiği ya da getireceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu tartışma yapılırken Türkiye’de ise yerel yönetimler ileÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde kentlere kazandırılan ve yapımı devam Millet Bahçeleri çok önemli bir konuma geldi. Gebze’de de 400 bin metrekare alana yapılan Millet Bahçesi, bölgenin gerek sosyal gerekse yeşil alan kapasitesine yeni bir soluk ve ivme kazandıracak. Gebze Millet Bahçesi’nin son durumunu yerinde inceleyen ve bilgi alan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “7 bin 500 fidanı toprakla buluşturacağımız, 7’den 70’e herkesin nefes alacağı, insanımızın doğa ile buluşup, keyifli vakit geçireceği millet bahçemizi en kısa zamanda tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine alacağız” dedi.

“DAHA YEŞİL BİR KOCAELİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kocaeli’ni yeşille anılan bir kent haline getirmek için yoğun bir çaba harcayan ve bu bağlamda ilk Millet Bahçesi’ni Darıca’da inşa ederek bölgeye değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni Millet bahçelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile Kocaeli’ne kazandırmayı sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’ün de hazır bulunduğu incelemede, projenin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Gebze’mize ve bölgemize çok yakışacak Millet Bahçesi projemizi yakından inceledik. Millet Bahçemizle birlikte daha yeşil bir Kocaeli için çalıştığımızı ifade de etmek isterim. Bizim diğer bir önemli çabamız kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da yukarılara çekmektir. Millet Bahçelerimiz işte bu hedefe de çok önemli bir katkı sunuyor” şeklinde konuştu.

“G7 ÜLKELERİNİN BU KONUDA DÜNYAYA VERDİĞİ ZARARI BİLİYORUZ”

Dünyanın İklim Krizi konusunda çare aradığını, karbon ayak izinin azaltılması için sözler verildiğini, iklim değişikliğinin maliyetlerinin arttığını da vurgulayan Başkan Büyükakın, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Dünya liderleri Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nda (COP) bu küresel soruna çare aradığını görüyoruz. Ancak burada uluslararası toplumun ve devletlerin İklim Krizi ve karbon ayak izinin azaltılması konusunda verdiği taahhütlerinin ne kadarını yerine getireceğini merakla bekliyoruz. G7 ülkelerinin bu konuda dünyaya verdiği zararı biliyoruz. İklim Krizi artık hep birlikte şuandan itibaren harekete geçilerek çözülebilecek bir sorun olarak karşımızda durmaktadır” ifadelerini sarf etti.

“BULDUĞUMUZ HER KARIŞ YERE ARKADAŞLARIMIZ AĞAÇ DİKİYOR”

Kocaeli’nin uygun her karışını ağaçla, fidanla buluşturacaklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, “Daha çok ağacı ülkemizin ve dünyanın geleceği için toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Şehrimizi daha yeşil yapma hedefimiz için arkadaşlarımızla büyük çaba sarf ediyoruz. Bulduğumuz her karış yere arkadaşlarımız ağaç dikiyor, dikmeye devam edecek” diyerek açıklamalarını tamamladı.