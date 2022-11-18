Ustalar hünerlerini sergiledi

BAŞKAN ŞENER SÖĞÜT VE MUHTAR KAZIM ELMAS DA İZLEDİ
Alpaslan Türkeş Stadı’nın yanındaki Körfez Belediyesi Spor Tesisleri’nde önceki akşam oynanan maçı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve İlimtepe Mahalle Muhtarı Kazım Elmas da izledi. MHK Eski Başkanı, Üst Klasman Gözlemcisi Mustafa Çulcu, Kocaelispor’un efsane kaptanı Osman Çakır, geçmişte uzun yıllar futbol oynamış iş insanları Hicri Uluçay, Erkan Babur, Tuncay Demir gibi isimler hünerlerini ortaya koydu. Körfez’de yer alan Ciğerci İbo’nun sahibi, aynı zamanda çok iyi bir kaleci olan İbrahim Çoban da önümüzdeki perşembe akşamı çiğ köfte ikramında bulunacağını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.