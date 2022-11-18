18 Kas 2022 - 13:23- Spor

Ustalar hünerlerini sergiledi

İlimizin sevilen spor adamlarından Metin Özkan’ın klasikleşen halı saha maçları devam ediyor. 11 yıldır her salı akşamı spor adamları ve şehir protokolünü buluşturan Özkan yoğunluk nedeni ile haftalık maç sayısını 2’ye çıkarmak zorunda kaldı. Deneyimli spor insanı, artık perşembe günleri de ilimizdeki birçok spor adamı ve protokolünü bir araya getiriyor