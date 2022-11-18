Diyarbekirspor değişik ve ters bir takım!

BERKAY VE BARAN DÖNÜYOR
Son derece enteresan bir takım olan Diyarbekir ekibi son haftalarda oyun olarak toparlansa da bunu skora yansıtmakta güçlük çekiyor. Sezonun ilk maçında Uşakspor’u sahasında 1-0 mağlup eden takım 13 maçtır galibiyet yüzü göremedi. Takımın en golcü ismi, geçtiğimiz hafta cezalı olduğu için forma giyemeyen Berkay Ceylan’ın 4 kez fileleri havalandırdığı takımda cezası sona eren Berkay ile birlikte stoper Baran Işık sahadaki yerini alabilecek.
DOĞAN KARAKUŞ FORMA GİYİYOR
Takımın en çok gol atan ikinci futbolcusu ise bir tanıdık, Doğan Karakuş. Kocaelispor’da parlayan 29 yaşındaki santrfor 10 lig maçında 1, 2 Türkiye Kupası maçında da 2 gole imza attı. Hafta arasında Turan İlgin başkanlıktan istifa ederken takımda teknik direktör Zafer Şahin oldu. Kırmızı yeşillileri bu sezon Ender Alkan, Soner Tolungüç ve Caner Kuzu çalıştırmıştı. Diyarbekir ekibi bu sezon 7 deplasman maçında 1 puan çıkarabildi. Vanspor ile 1-1 berabere kalan takımın golünü Doğan attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.