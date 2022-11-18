Diyarbekirspor değişik ve ters bir takım!

BERKAY VE BARAN DÖNÜYOR

Son derece enteresan bir takım olan Diyarbekir ekibi son haftalarda oyun olarak toparlansa da bunu skora yansıtmakta güçlük çekiyor. Sezonun ilk maçında Uşakspor’u sahasında 1-0 mağlup eden takım 13 maçtır galibiyet yüzü göremedi. Takımın en golcü ismi, geçtiğimiz hafta cezalı olduğu için forma giyemeyen Berkay Ceylan’ın 4 kez fileleri havalandırdığı takımda cezası sona eren Berkay ile birlikte stoper Baran Işık sahadaki yerini alabilecek.

DOĞAN KARAKUŞ FORMA GİYİYOR

Takımın en çok gol atan ikinci futbolcusu ise bir tanıdık, Doğan Karakuş. Kocaelispor’da parlayan 29 yaşındaki santrfor 10 lig maçında 1, 2 Türkiye Kupası maçında da 2 gole imza attı. Hafta arasında Turan İlgin başkanlıktan istifa ederken takımda teknik direktör Zafer Şahin oldu. Kırmızı yeşillileri bu sezon Ender Alkan, Soner Tolungüç ve Caner Kuzu çalıştırmıştı. Diyarbekir ekibi bu sezon 7 deplasman maçında 1 puan çıkarabildi. Vanspor ile 1-1 berabere kalan takımın golünü Doğan attı.