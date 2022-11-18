Toplam cezamız 206 bin TL oldu!

Yeşil siyahlı kulübe “Saha olayları” nedeniyle 14 bin, “Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı da 10 bin olmak üzere toplam 24 bin lira ceza verdi. Böylece Kocaelispor’un TFF’den aldığı toplam para cezası 206 bin liraya yükseldi. Öte yandan İskenderun ekibi de toplam 22 bin lira ceza aldı.

KOCAELİSPOR’UN BU SEZONKİ CEZALARI

Bucaspor - 36 bin

Serik Belediye – 30 bin

Kırşehirspor – 28 bin

İskenderunspor – 24 bin

Sarıyer – 18 bin

Kırklarelispor – 14 bin

Balıkesirspor - 14 bin

Adıyamanspor: 14 bin

Zonguldak Kömür: 14 bin

Vanspor FK – 14 bin