18 Kas 2022 - 13:39- Spor

Maçımız naklen yayınlanacak

2 ve 3. Lig maçlarının yayın haklarını 5 yıllığına alan Fuchsports bu hafta sonu tam 17 maçı canlı olarak yayınlayacak. Kocaelispor – Diyarbekirspor maçı da canlı yayın programında yer aldı