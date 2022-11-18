Maçımız naklen yayınlanacak

FUCHSPORTS’UN BU HAFTAKİ CANLI YAYINLARI
19 KASIM CUMARTESİ
Çatalca – Eskişehir
Alanya Kestel – Kahramanmaraş
Aksaray – Büyükçekmece Tepecik
Sapanca Gençlik – Muşspor
52 Ordu – Karaköprü
Siirt İl Özel İdare – Efeler 09
20 KASIM PAZAR
KOCAELİSPOR – Diyarbekir
Uşak – 1461 Trabzon
Serik Belediye – Van
Sarıyer – Zonguldak Kömür
Somaspor – Şanlıurfa
Amedspor – Bayburt
Çorum FK – Erzincan
Bursaspor – Ispartaspor
Sivas Belediye - İnegöl
Bucaspor - Adıyaman
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.