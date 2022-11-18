18 Kas 2022 - 13:39- Spor G: 18 Kas 2022 - 13:45

Maçımız naklen yayınlanacak

2 ve 3. Lig maçlarının yayın haklarını 5 yıllığına alan Fuchsports bu hafta sonu tam 17 maçı canlı olarak yayınlayacak. Kocaelispor – Diyarbekirspor maçı da canlı yayın programında yer aldı

Erdem Övüç
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Maçımız naklen yayınlanacak mask
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FUCHSPORTS’UN BU HAFTAKİ CANLI YAYINLARI

19 KASIM CUMARTESİ

Çatalca – Eskişehir

Alanya Kestel – Kahramanmaraş

Aksaray – Büyükçekmece Tepecik

Sapanca Gençlik – Muşspor

52 Ordu – Karaköprü

Siirt İl Özel İdare – Efeler 09

20 KASIM PAZAR

KOCAELİSPOR – Diyarbekir

Uşak – 1461 Trabzon

Serik Belediye – Van

Sarıyer – Zonguldak Kömür

Ankara Demir – Karacabey

Somaspor – Şanlıurfa

Amedspor – Bayburt

Çorum FK – Erzincan

Bursaspor – Ispartaspor

Sivas Belediye - İnegöl

Bucaspor - Adıyaman
# Kocaelispor, Ankara, Karacabey

18 Kas 2022 - 13:39 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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