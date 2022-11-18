Meteoroloji uyardı! Denizlerimizde fırtına bekleniyor!

Batı Karadeniz ve Marmara denizinde rüzgarın bugün akşam saat 18:00’den 19.11.2022 (yarın) saat 14:00’e kadar güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.