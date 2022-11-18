İzmit Belediyesi ve Kent Konseyi ile Kıyafet Bağışı Dayanışması sürüyor

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi, kış aylarının gelmesiyle birlikte kışlık kıyafet ihtiyacının artması ve israfın önüne geçebilmek adına 2. El Kıyafet Bağışı Dayanışmasını başlattı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğinde başlayan Kıyafet Bağışı Dayanışması kapsamında Belsa B blok önünde 10.00 – 17.00 saatleri arasında stant açıldı.

STANTLARA TESLİM EDİLDİ

Vatandaşlar, kullanmadıkları temiz ve kullanılabilir durumda olan kıyafetleri Belsa B Blok önünde kurulan stantlara teslim etti. Bağış olarak alınan kıyafetler İzmit Belediyesi Dost Eller Giyim Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Vatandaşlar uygulamadan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.