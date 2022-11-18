Aygün: Eğitim bizim olmazsa olmazımız

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçedeki okulları ziyaret ederek, okul idarecileri, öğretmenler ve okul aile birliği yöneticileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Aygün, eğitim camiası ile istişareler kapsamında bu kez Sırrıpaşa Mahallesi’nde yer alan Derince Piri Reis Ortaokulu'na konuk oldu.
GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ
Derince Piri Reis Ortaokulu Müdürü Fazlı Cengiz’in ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede Başkan Aygün’ün yanı sıra Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın, Mustafa Morgül ve Ayhan Aksoy da yer aldı. Eğitime yönelik hayata geçen projeler üzerinde karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği görüşmede “Eğitim bizim olmazsa olmazımız” mesajını veren Başkan Aygün, çocukların ve gençlerin gelişimi için ilçede 4 önemli Gençlik ve Spor Merkezi’ni hayata geçirdiklerini ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.