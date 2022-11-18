Çocuklarda D vitamini eksikliği neden olur? 

VİTAMİN DESTEĞİ

D vitamini, anne sütünde bile çok az miktarda bulunur bu nedenle bebeklere doğumdan itibaren nasıl beslendiği fark etmeksizin D vitamini desteği verilmelidir.

Ülkemizde 0-12 aylık bebeklere 400 IU/gün (3 damla) ücretsiz D vitamini desteği yapılmaktadır.

1 yaşından sonra mutlaka günlük, haftalık veya aylık olarak D vitamini takviyesi düzenli olarak yapılmalıdır.

BESİN KAYNAKLARI

D vitaminin besinler kaynakları; zenginleştirilmiş süt, tereyağı, balık ve deniz algleridir. Ancak bu besinlerden ihtiyacımız olan D vitaminini almak mümkün değildir. Bu nedenle D vitaminin asıl kaynağı olan güneşin ultraviyole ışınlarından mutlaka faydalanmalı ve doktor/ diyetisyen kontrolünde besin desteği olarak kullanılmalıdır.

0-12 ay D vitamini ihtiyacı: 400 IU

1 yaştan itibaren yetişkinlik boyunca D vitamini ihtiyacı: 600 IU

D vitaminin vücuttaki işlevleri

Kemik ve diş dokusunda bulunan kalsiyumun vücutta etkin kullanımı için gereklidir.

Bağışıklık güçlendiricidir.

Boy uzamasını sağlar.

Kalsiyum aracılığıyla kemik sertliğini/yumuşaklığını belirler.

Beyin gelişimini destekler.

Fazla yağ depolanmasını yani obeziteyi önlemeye yardımcı olur.

Alerji ve astım gibi immünolojik hastalıkları azaltır.

D vitamini eksikliğinde çocuklarda;

Raşitizm ve rikets görülme sıklığı artar.

Çocukluk çağı obezitesi riski artar.

Karaciğer yağlanması daha sık görülür

Öfke, sinirin neden olduğu tepkiler yükselir,

Acı ve ağrıya aşırı duyarlılık artar.

Depresyon riski yükselir.

Dikkat dağınıklığı görülür, ders başarısı azalır.

Yorgunluk ve halsizlik görülür, çocuklar daha sık hastalığa yakalanırlar.

Diş çürükleri ve yumuşamaları görülür.

Bodurluk, gelişim geriliğine çok sık rastlanır

Sedef başta olmak üzere deri hastalıkları oluşabilir

Hipotiroidi görülebilir.

Hipokalsemi (kalsiyum düşüklüğü) oluşabilir, bu durum ilerleyen tabloda kalp hastalıklarına yol açabilir.

Kas ağrıları ve krampları artar, çocuklar fiziksel aktiviteden kaçınma eğilimi gösterir.

Covid-19 gibi viral enfeksiyonlar daha ağır seyreder.

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D vitamininin emilimi ve vücutta kullanımı için diğer besin öğeleri de ihtiyaç kadar alınmalı ve çocuk mutlaka sağlıklı beslenmelidir.

Çocuklarda sağlıklı beslenerek birçok hastalığın önüne geçilebilir.