Kamp merkezi olacak

Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kocaeli Valiliği’nin sosyal etkinliklerinde özel öğrencilerin kullanabilmesi için Başiskele Servetiye Cami Mahallesinde bulunan eski köy okulu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kamp merkezine dönüştürülüyor.
ESKİ OKUL YENİLENECEK
Proje kapsamında Servetiye Cami Mahallesinde bulunan eski okul binalarının eğitim ve rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi için bakım ve onarımları yapılacak. Alandaki üç binanın tamamen yenilenmesi gerçekleştirilecek olup binaların içinde yeni bölme duvarları yapılacak ve mevcut kapılar sökülerek yenilenecek.
MEKANİK İŞLER
Yine iç kısımda zeminler sökülecek, zemin seramikleri yapılacak, iç cephe sıva ve boya işleri ile elektrik ve mekanik işler gerçekleştirilecek. Çevre imalatlar olarak giriş demir kapısı, çevre beton duvarlar üzerine bir buçuk metre yüksekliğinde 165 metre uzunluğunda panel çit, bahçe zemin tesviyesi yapılarak 600 metrekare beton dökülecek. Ayrıca parke taş ile yürüyüş yolları inşa edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.