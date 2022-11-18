18 Kas 2022 - 14:57- Eğitim G: 18 Kas 2022 - 17:12

Kamp merkezi olacak

Başiskele Servetiye Cami Mahallesi’nde bulunan eski köy okulu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kamp merkezine dönüştürülüyor
Kamp merkezi olacak mask
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Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kocaeli Valiliği’nin sosyal etkinliklerinde özel öğrencilerin kullanabilmesi için Başiskele Servetiye Cami Mahallesinde bulunan eski köy okulu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kamp merkezine dönüştürülüyor.

ESKİ OKUL YENİLENECEK

Proje kapsamında Servetiye Cami Mahallesinde bulunan eski okul binalarının eğitim ve rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi için bakım ve onarımları yapılacak. Alandaki üç binanın tamamen yenilenmesi gerçekleştirilecek olup binaların içinde yeni bölme duvarları yapılacak ve mevcut kapılar sökülerek yenilenecek.

MEKANİK İŞLER

Yine iç kısımda zeminler sökülecek, zemin seramikleri yapılacak, iç cephe sıva ve boya işleri ile elektrik ve mekanik işler gerçekleştirilecek. Çevre imalatlar olarak giriş demir kapısı, çevre beton duvarlar üzerine bir buçuk metre yüksekliğinde 165 metre uzunluğunda panel çit, bahçe zemin tesviyesi yapılarak 600 metrekare beton dökülecek. Ayrıca parke taş ile yürüyüş yolları inşa edilecek.
# eğitim, Okul, Büyükşehir Belediyesi, elektrik, çevre

18 Kas 2022 - 14:57 - Eğitim

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