Fiyat kontrolü yapılıyor

Derince Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla ilçede bulunan işyerlerinde denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde gerçekleşen denetimler Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılıyor.
FİYAT KONTROLLERİ
Kent genelindeki işletmelerin tamamında devam eden denetlemelerde başta fiyat kontrolleri olmak üzere hijyen koşullarının sağlanması ve ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eden ekipler, halk sağlığı ve güvenliği için rutin kontrollere düzenli olarak devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.