Fiyat kontrolü yapılıyor

Derince Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla ilçede bulunan işyerlerinde denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde gerçekleşen denetimler Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılıyor.

FİYAT KONTROLLERİ

Kent genelindeki işletmelerin tamamında devam eden denetlemelerde başta fiyat kontrolleri olmak üzere hijyen koşullarının sağlanması ve ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eden ekipler, halk sağlığı ve güvenliği için rutin kontrollere düzenli olarak devam ediyor.