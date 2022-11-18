Varis nedir? Nasıl tedavi edilir?

Varis, kişinin günlük yaşamını önemli derecede olumsuz etkileyen bir toplardamar deformasyonudur. Toplumun büyük bir bölümünde görülen bu rahatsızlık gerek estetik gerekse de fonksiyonel şikayetlerin temelini oluşturur. Genellikle bacak bölgesinde görülür. Bu rahatsızlığın belirdiğinde kişi varis nedir ya da belirtileri nelerdir sorularını sıkça araştırır. Yazımızın devamında varis hastalığı ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Varis Nedir?

Varis, herkesin genel olarak bildiği şekliyle toplardamar deformasyonudur. Daha detaylı bir anlatım gerekirse ven adı verilen toplar damarlar oksijeni kalmamış kanı akciğerlere kan akışının ters yönünde taşıyan damarlar topluluğudur. Bu damarlar genişlediğinde bu sistemde aksama olur ve varis dediğimiz bozulmalar başlar.

Varisler tedavi edilmediğinde ilerler. Bu sebeple tedavi edilmesi gerekir. Hasarın içeriğine göre farklı boyutlarda varis oluşabilir. Büyük boy varisler, orta boy varisler ve kılcal varisler bunlara örnek olarak sayılabilir.

Varis Belirtileri Nedir?

Varis önemli bir halk sağlık sorunu olarak karşımıza çıkar. Varis sorununuzun derecesine göre günlük hayatınızı etkileme oranı da değişir. Ayakta uzun süre hareketsiz kalma, genetik yatkınlık ve özellikle kadınların fazla kiloları bu hastalığa neden olabilir.

Varis oluşumuyla birlikte gün içinde giderek artan bacak ağrıları yaşayabilirsiniz. Eskisine göre daha çabuk yorulma ve ağırlık hissi de kişide görülebilir. Kişi kendini rahatlatmak için bacaklarını uzatma ihtiyacı duyabilir.

Varis rahatsızlığının gözle görülme oranları değişebilir. Kişide görüntü belli belirsiz olsa da varis varsa tedavi edilmesi gerekir. Bazılarında yani daha ileri seviyelerde kişinin derisinde renk değişimi hatta yaralar oluşabilir. Varis hastalığının neden olduğu kaşıntıdan dolayı deride yaralar oluşabilir. Bu tip durumlar geliştiğinde mutlaka bir uzmana gitmek önemli olur.

Belirtileri özetlemek ve maddeler halinde vermek gerekirse; bacaklarda mavi mor şişlikler, ağrı, bacaklarda ağırlık hissi, şişlikler, uyuşukluk ve kaşınma hissi varisi olan kişilerde görülebilir.

Varis Nasıl Tedavi Edilir?

Varis bazen sadece estetik kaygı geliştirmek ötesine geçer ve bacaklarda şiddetli ağrıya sebep olabilir. Varis ilerledikçe belirtileri de ilerler. Toplar damarda iltihaplanma, varisin yırtılıp kanaması, varisin içinde pıhtı oluşması ve benzer durumlar oluşabilir.

Tedavisinde varisli damarın alınması en geleneksel yöntemdir. Bu yöntem günümüzde oldukça zahmetli ve iyileşme süreci uzun olarak yorumlanır. Lazer yöntemi kullanıldığında damar yakılarak ortadan kaldırılabilir. Bu tedavi esnasında kişiye lokal yani bölgeye özel anestezi verilir. Kişi işlemden sonra hayatına kaldığı yerden hızlıca devam edebilir.

Varis tedavisinden sonra hastalığın tekrarlamaması için çeşitli önem eylemlerinde bulunulması tavsiye edilir. Misal kişi kiloluysa kilo vermesi önerilir.

Varis hastalığı muayene sırasında hızlıca teşhis edilebilir. Siz de uzman doktorlar tarafından muayene edilmek isterseniz tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilir ihtiyacınıza uygun tamamlayıcı sağlık sigortalarını bulmak için https://www.tamamlayicisaglik.com/ adresine göz atabilirsiniz.