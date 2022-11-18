Atakent Cihan Hastanesi prematüre bebek gününü kutladı

Atakent Cihan Hastanesi’nde doğan prematüre bebekler için düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Doğumlarına giren hekimler ve kendileriyle ilgilenen sağlık çalışanlarıyla tekrar bir araya gelen aileler, bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarında emeği geçen yenidoğan yoğun bakım ünitesi hemşirelerine, hekimlerine ve diğer yardımcı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Etkinlikte Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülhan Taner tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasından ardından Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Ozan Kızılırmak prematüre doğum hakkında bilgi vererek ailelerin dikkat ve özen isteyen bu zorlu süreçte gerek duyulacak tüm tıbbi durumlarda yanlarında olduklarını ifade etti. Sonrasında mikrofonu devralan Atakent Cihan Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Murat Karabulut ise:

“Bugün burada, büyük bir güçle yaşama tutunan minik kahramanlarımızı kutlamak için bir aradayız. Hayata erken başlayan ve gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayarak ailelerine dünyaları bahşeden prematüre bebeklerimizi yürekten kutluyoruz. Bu süreçte minik kahramanlarımızın en büyük destekçilerinden biri olduğumuz ve bu mucizeye şahitlik edebildiğimiz için oldukça mutluyuz. Bu değerli günde aramızda bulunarak bizleri onurlandırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sağlıkla nice güzel günlere…” diye belirtti.

Konuşmanın ardından, prematüre olarak dünyaya gelen ve gelişimlerine sağlıkla devam eden tüm bebekler için hep birlikte kutlama pastası kesildi. Pastanın ardından prematüre doğanlara Atakent Cihan Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Murat Karabulut, Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülhan Taner ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ozan Kızılırmak ve Uzm. Dr. Bahriye Meriç tarafından hediye takdim edildi.