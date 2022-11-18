İşte bu hiç iyi olmadı İzmit! “68-65”

OLACAK İŞ DEĞİL

Ankara’da oynanan maçın ilk 3 çeyreğinde skoru çift haneli farkla önde götüren İzmit Belediyespor son 10 dakikada adeta kabus yaşattı. Son çeyreğe 61-51 önde giren İzmit Belediyespor’da oyuncuları maçı rakibine vermek üstün bir efor sarf etti! Potaya gitmeyi unutan, elden topları rakibe teslim eden, aklın, mantığın almadığı pota altı penaltılarını kaçıran mavi yeşilliler farkın erimesine engel olamadı. 1 sayı gerideyken kaptığı topla bitime 6 saniye kadar çizgiye gelen takımın en deneyimli isimlerinden Ezgi Manlacı 2’de 0 attı ve kabus gibi geçen çeyrekte resmen “Bu oyuna bu final yakışır” dedi!

KARDAŞ GÖREVE

Rakibine 4 saniye kala faul yapan İzmit son hücumda da üçlük atışında topu çembere ulaştıramayınca mücadeleyi son çeyreği 17-4 maçı da 68-65 kaybetti. Son derece sinir bozan bu yenilginin ardından İzmit Belediyespor 10 maç sonunda 4. kez parkeden üzgün ayrıldı. 9 maç sonunda sadece 2 kez kazanan DİBA, 10 maç sonunda üçüncü galibiyetini elde etti. Maçın detaylarında sinir bozan bir diğer konu ise krize giren maçta kimsenin sorumluluk almamasıydı. Başkan Yaşar Kardaş’ın yönetimiyle bir araya gelip sağlam bir durum değerlendirmesi yapması ve özellikle DİBA maçının son 10 dakikası ile birlikte yaşanan düşüşü sorgulaması bekleniyor.