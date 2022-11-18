18 Kas 2022 - 15:45- Yaşam G: 18 Kas 2022 - 15:49

Çayırovalı hayırsever Kavakçı, doğu’da çocukları sevindirdi

Çayırova’da ikamet eden hayırsever Emine Kavakçı, Doğu ve Güneydoğu’ya giderek yaptığı yardımlarla yine çocukları sevindirdi. Kavakçı, “Yıllardır Doğu ve Güneydoğu illerindeki okullara giderek buradaki çocuklarımızın gönüllerine dokunuyoruz” dedi
Çayırovalı hayırsever Kavakçı, doğu’da çocukları sevindirdi mask
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Çayırovalı hayırsever Emine Kavakçı, ‘İyilik Yap İzi Kalsın’ sloganı ile hareket ederek bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine bağlı köy okullarındaki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.Binlerce çocuğun gönlüne dokunan Kavakçı, yine hayırsever insanların destekleriyle aldığı kıyafetleri ve kitapları Van, Mardin ve Şanlıurfa’nın köylerinde okuyan çocuklara kendi elleriyledağıttı.

HİÇ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAMIŞ  ÇOCUKLARA SÜRPRİZ

Van İli Gevaş İlçesi İnköy İlkokulu ile Altınsaç İlkokulu’nda okuyan ve bugüne kadar doğum günleri kutlanmamış bütün çocuklar için doğum günü eğlencesi düzenleyen hayırsever kadın Emine Kavakçı, doğum günü hediyesi olarak bot, mont, kitap, kırtasiye malzemesi dağıttı. 160 öğrenciye bot, mont ve ayakkabı dağıtımı yapan Emine Kavakçı; Gevaş’ın Osmangazi İlkokulu’na ise 550 kitap desteğinde bulundu.

MARDİN’DE PAMUKŞEKERİ DAĞITTI

Mardin’in Artuklu İlçesi Akıncı İlkokulu’ndaki 100 öğrenciye bot dağıtan Emine Kavakçı, yine Dara İlkokulu’ndaki öğrenciler için ise kitap desteğinde bulundu. 200 öğrenciye pamuk şekeri dağıttı. Ayrıca Şanlıurfa Siverek İlçesi’nde bulunan bir köy okuluna perde aldı. Toplam bin 350 kitap dağıtımı gerçekleştirdi.

“İYİLİK YAP İZİ KALSIN”

Hayırsever Emine Kavakçı, “Bir çocuğun en temel hakkı eğitimdir. İmkânları kısıtlı olduğu için eğitimden mahrum kalan, yeterince eğitim alamayan bir öğrenci olmamalıdır. Bu yüzden yıllardır Doğu ve Güneydoğu illerindeki okullara giderekburadaki çocuklarımızın gönüllerine dokunuyoruz. Bu süreçte, bizlere destek veren herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

# Kadın, eğitim, öğrenci

18 Kas 2022 - 15:45 - Yaşam

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