Karamürselli çiftçi Kahya, icat ettiği makineyle bal kabağı satışlarını arttırdı

Karamürsel İnebeyli Mahallesi’nde kabak üreticisi, çiftçi Fahrettin Kahya (52), bal kabaklarının satışa başladığını belirtti. Kahya, bal kabağı veriminden memnun kaldığını ifade ederek, “İnebeyli Mahallesi’ndeki 70 dönümlük alanda ‘3K’ olarak adlandırdığım mevsimine göre ‘Kabak, Kavun ve Karpuz’ yetiştiriyorum ve bunları da ilçemizdeki pazarlarda kendim satıyorum.Bu yıl rekolte çok güzel, hava kurak geçmesine rağmen” dedi.

“KABAK SOYMA MAKİNESİ İCAT ETTİM”

Kabakları, kendi icadıolan kabak soyma makinası ile kestiğini belirtenKahya, “Elektrikli bir motora özel yaptırdığım bıçakla kabakları kesiyor, soyuyor ve dilimleyerek satıyorum. Ev hanımları kabağı kesmek ve soymakta çok zorlanıyorlar, bazen de kendilerine zarar veriyorlardı. Bende böyle bir yöntem geliştirdim. Kesilmiş, soyulmuş ve dilimlenmiş şekilde satışlarım çok arttı. Geçen yıla göre bu yıl alım gücü biraz düşse de kabak satışı iyi durumda” ifadelerini kullandı.

“EN KÜÇÜĞÜ 10, EN BÜYÜĞÜ 30 LİRA”

8 yaşından buyana çiftçilik yaptığını, rahmetli babasından kalan bir miras olduğunu ifade eden Kahya,“Bu yıl 20 dönümlük alana bal kabağı ektim. Tohumu satın almayız, kendi tohumlarımız.Bunlar ata tohumu yani bu tohumlar dedemdenbabama, ondan da bana kaldı. Yetiştirdiğim güzel kabakların çekirdeklerini mutlaka ayırıyorum, seneye onları ekiyorum. Şu anda en küçüğü 10 kilo, en büyüğü 30 kilo. Bal kabaklarını soyulmamış olarak 10 liradan; kesilmiş, soyulmuş ve dilimlenmiş olanları ise 12,5 liradan satıyorum” dedi