İzmit Kent Konseyi Çocuk Meclisi kuruluyor

Bu proje ile çocukların demokrasi ve cumhuriyet kültürünü erken yaşlarda kazanmaları, toplumda söz sahibi olarak özgüven sahibi güçlü bireyler olabilmeleri ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamaları amaçlanıyor. İzmit’te ikamet eden 7-13 yaş aralığındaki çocuklardan oluşacak İzmit Kent Konseyi Çocuk Meclisi; kendisini yönetecek, bilim-teknoloji, basın-yayın, çevre, çocuk hakları,kardeşlik-yardımlaşma, kültür-sanat, sağlık, spor gibi çalışma grupları ile fikir ve projeler üreterek hayata geçirecek.
SON BAŞVURU TARİHİ 30 KASIM
İzmit Kent Konseyi’ne Çocuk Meclisi’ne katılmak isteyenlerin, 30 Kasım Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar 0 (262) 318 00 00 dahili (2930) ile 0538 095 84 64 numaralı cep telefonlardan ulaşılabileceği gibi, İzmit Kent Konseyi Belsa Plaza B - Blok Kat:9 adresindeki İzmit Kent Konseyi Merkez Ofisi’ne de başvurularını yapabilecekler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.