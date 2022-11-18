Söğüt: STK’lar bize güç veriyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu Körfez Ağrılılar, Trabzonlular ve Tokatlılar Derneği’ne ziyarette bulundu. İlk olarak Ağrılılar Derneği üyeleri ile bir araya gelen Başkan Söğüt, daha sonra da Körfez Trabzonlular Derneği’ni ziyaret etti. Sohbet ortamındaki buluşmada üyelerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Söğüt, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

VALİ YAVUZ DA KATILDI

Başkan Söğüt kısa süre önce kurulan Körfez Tokatlılar Derneği’ni de ziyaret etti. Vali Seddar Yavuz’un da katıldığı program sonrasında Tokatlılarla sohbet eden Söğüt, “Sivil Toplum Kuruluşlarımız, bizler için önemli. Toplumun değerlerine sahip çıkan, nesillerin iyi yetişmesine katkı sunan STK’ların varlığı kentimize ve ülkemize güç veriyor” dedi.

“DİJİTAL KÜTÜPHANE GELİYOR”

Gençlere yönelik projelerin STK’larla birlikte daha güçlü hale geldiği belirten Başkan Söğüt, “Geçmişini unutmayan, sağlıklı ve aynı zamanda geleceğe umutla bakan öncü ve örnek bir nesil yetiştirme arzusundayız. Bu kapsamda da gençlerimize yönelik önemli projeler hayata geçirdik. Kentimizin eksiği olan bir dijital kütüphane vardı. Sarnıç Han’ın üst kısmında şimdi onu da hayata geçiriyoruz” dedi.