18 Kas 2022 - 16:05- Ekonomi G: 18 Kas 2022 - 16:08

Ekspertiz ücretleri tırmanışa geçti

Vatandaşlar araç alacağı zaman satılan otomobil güncel durumunu belirlemek için oto ekspertiz firmalarına gidiyor. Ancak ekspertiz ücretleri ise son günlerde tırmanışa geçmiş durumda... Peki böyle bir durumda vatandaş ne yapmalı? İşte detaylar...
Ekspertiz ücretleri tırmanışa geçti mask
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Sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklık vatandaşları ikinci el otomobil alımına yönlendirdi. Hal böyle olunca ikinci el otomobil almak isteyen vatandaş aracı almadan önce ekspertiz firmasına götürüyor. Ekspertiz ücretleri ise son günlerde tırmanışa geçti. Fiyatlar firmadan firmaya değişiklik gösterirken ekspertiz ücretleri 3 bin liraya kadar çıkmış durumda. Bu duruma çok sayıda vatandaş tepki gösterip şikayet ediyor. Peki böyle bir durumda vatandaş ne yapmalı?

İKİNCİ EL OTO SATIŞI

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: “İkinci el oto satışlarında ekspertiz zorunluluğu getirildi. Bu şu açıdan çok önemli. Raporu yazan ekspertiz firması ya da kişi araçta daha sonra ortaya çıkacak ayıplardan sorumlu oluyor. Dolayısıyla fiyatların yükselmesi ikinci el oto piyasasında araç almak isteyenlerin tüketici mecburiyetinin kötüye kullanılması olarak tezahür etmiştir.

EKSPERTİZ YAPTIRAN TÜKETİCİ

Yani burada zorunlu olarak satın alacağı araca ekspertiz yaptıran tüketici oldukça ciddi bir meblağ ödemekte karşı karşıya kalmakta, ücret ödemekten kaçındığı takdirde araçta ortaya çıkabilecek risklerle baş başa bırakılmaktadır. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı’nın, yetkililerin oto ekspertiz ücretine belirlenecek bir skalaya göre tavan ücret uygulaması yerinde olacaktır.

OTO EKSPERTİZ RAPORU

Ya bu bedeli ödemekten kaçınacak riske girecek ya da çok yüksek bedel ödeyerek ekspertiz raporunu elde edecekler. Yaptırmasa riski büyük, yaptırırsa maliyeti yüksek, bu durumun önlenmesi açısından ilgili Bakanlıkların skala düzenleyerek tavan ücret getirmesi gerekiyor. Burada araçların değeri ölçü olarak alınabilir. Örneğin 300 bin 500 bin arası araca istenecek ekspertiz bedeli yine 500 bin-800 bin lira araçlarda farklı olabilir.”

DETAYLI KONTROLLER

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Motorlu araç satış yönetmeliği gereğince alış ve satış işlemlerinde ekspertizzorunluluğu getirilmesi ve artan iş yeri maliyetleri ile birlikte fiyatlar 2’ye 3’e katladı. Ekspertiz ücretleri ortalama 1000 ila 1500 lira civarı ancak detaylı kontrollerde fiyat 2-3 bin lira civarına gelebiliyor. Ekspertiz araç alanlar için çok önemli olsa da fiyatların aşırı yükselmesi araç bedeli açısından dezavantaj oluşturuyor.

VATANDAŞLAR YÜKSEK ÜCRET ÖDEMEMEK İÇİN NE YAPMALILAR?

Otomobil alacaklara her zaman dile getirdiğimiz ilk tavsiyemiz otomobilleri mutlaka yetki belgeli 2. el otomobil satıcılarından almaları. Yetki belgeli satıcılar mevcut yönetmeliğe tabi olduklarından araç alım ve satım işlemlerinde ekspertiz kontrolü yükümlülüğü taşımaktalar. Araç almak isteyenler gelecekte sorun yaşamamak adına mutlaka yetki belgeli satıcılardan alışveriş yapıp araçları ekspertize göstermeliler. Yüksek tutar ödememekten ziyade kaliteli hizmet alıp doğru rakam ödemek adına daha bilinen ve referansı güzel ekspertiz noktalarını tercih etmelerini tavsiye ederiz.

OTO EKSPERTİZ ÜCRETLERİ İÇİN BİR TAVAN FİYAT UYGULANABİLİR Mİ?

Otomobil ekspertiz hizmeti son dönemlerde gelişen oldukça revaçta olan bir sektör. Elbette her sektör gibi düzenleme şart. Son dönemlerde TSE kriterleri olarak hizmet açısından bir standarda oturtma çalışmaları var. Tıpkı hizmet standardı gibi fiyat konusunda da sağlanacak hizmetin detayı doğrultusunda fiyatlamada standart getirilebilir. Bu sayede fahiş fiyat taleplerinin önüne geçilebilir."

# Araç, Vatandaşlar, Aydın

18 Kas 2022 - 16:05 - Ekonomi

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