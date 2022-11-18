Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı

TCMB, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri açıkladı. Buna göre, eylül sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7,8 milyar dolar azalarak 160,9 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde uzun vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolar azalarak 153,5 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 39 milyon dolar artarak 7,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.