Genel Başkan Yardımcısı Özel; “En kötü senaryoda bile Kocaeli’den vekil çıkarırız”

Genel Başkanlığını Muharrem İnce’nin yaptığı Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalova Milletvekili Özcan Özel bugünKocaeli’ye geldi. İl binasını ziyaret eden Özel’i Memleket Partisi İl Başkanı Murat Erinç ve yöneticileri ağırladı. Burada partililer ile sohbet eden Özel daha sonra ülke ve kent gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıya Parti Meclisi Üyesi Ruşen Sever de katıldı.

“ÖNCELİKLE 2023’ DAHA SONRA 2053 VAATLERİNDE BULUNDU”

Genel Başkan Yardımcısı Özcan Özel, “Bu yapı özgürlük ve ekonominin düzelmesi vaatleri ile geldi. 2009’da hedefler belirlemeye başladı. Öncelikle 2023’ daha sonra 2053 vaatlerinde bulundu. Seneleri söylerken güzel. 2023’e hedef koydular. Sonra 2053’e hedef koydular. 2033’e hedef koyduklarının çoğu gerçekleşmedi. Bu hedefler birçok seçim kazandırdı. 2011’de 2023 için milli geliri 2 trilyon dolar yapacağız dediler. Şimdi 692 milyar civarındayız. 2 trilyon doların 3’te biri kadar. Kişi başı milli gelir 25 bin dolar olacak dediler bunu da tutturamadı. Yıllık ihracat hedeflerini tutturamadılar. İşsizlik 2023’e yüzde 5’e düşüreceğiz dediler. İşsizlik şimdi 10,1 oranında.

“ENFLASYON VE FAİZ ORANLARI ORTADA”

Borsa’da işlem gören şirket sayısını 1000’e çıkaracağız dediler. Şuan 583’üncü sırada. Enflasyon ve faiz tek haneye düşecek dediler. Enflasyon ve faiz oranları ortada. Dünya ticaretinde yüzde 1 buçukluk pay alınacak dendi. Tarım ihracatında 44 milyarı bulacağız dediler bu hedefleri de tutmadı. Ormanların tamamını tapu tescili gerçekleşecek dendi tamamlanamadı. Hiçbir köy yolsuz, susuz, iletişimsiz olmayacak dediler gerçekleşmedi. Sıfır atık dediler gerçekleşmedi.

“BİZİM PROJELERİMİZ HAZIR”

Gerçekleştirdikleri bir şey olsa onu da söyleyeceğiz. Hükümetin belirlediği vaatleri 2023’de tutmadı. 20 yıldır yöneten yapı bir 10 sene daha istiyor. Seçimlerde demokratik yollarla git demek lazım. Bizim projelerimiz hazır. Bilindiği gibi ülkemiz seçim sürecine girmiş bulunmakta. Seçimin Cumhur ittifakı ile Millet ittifakı arasında geçeceği söyleniyor. Böyle bir algı oluşturuluyor. Bir çok sorun ile yüz yüzeyken 6’lı masa aday arama ile gündemi meşgul ediyor. Bu arayış gerçek gündemi gölgelemektedir. İktidarın sürekli kullandığı başörtü sorunun tekrar dillendirilmesi, yurt dışı ziyaretleri muhalefete olan gündemi sarsmaktadır. Tüm muhalefete seçim sürecine girdiğimizi hatırlatmak istiyoruz. Seçimin tarafsız olarak yapılması için seçim ittifakı öneriyoruz” dedi.

“SEÇİM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYALIM”

Milli iradenin oluşumu açısında sandık ittifakının gerektiğini ifade eden Özel, “Yurt dışı sandık sayısı oranı yüzde 3 civarında. 2023 yurt dışı sandık sayısının 200 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Şimdiden tüm partiler bir araya gelerek ortak sandık görevlisi listesi oluşturmalıdır. 2018 seçimlerinde seçmen sayısı yaklaşık 60 milyondu ve 51 milyon sandığa gitti. 2023 seçimlerinde 64 milyon seçmen sandığa gidecek. Vatandaşlık hakkı verilen yabancılar 31 Mart 2022 itibari ile oy kullanılacak 153 bin kişidir. Seçime kadar kaç kişinin seçmen olacağı belirsizdir. Memleket partisi olarak bizlerin söylediği gelin sandıktaki seçmenleri irdeleyelim. Ne kadar Afgan, ne kadar Suriyeli varsa bunları tespit edelim. Seçim güvenliğini sağlayalım” dedi.

“MEHMET ALİ’Yİ TANIYAMADIK”

Memleket Partisinden istifa edip AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi hakkında da kısa bir açıklama yapan Özcan, “Siyasi yaşantımızda balyoz davasında tanıdık. Daha sonra arkadaş olduğumuzda memleket ile çok güzel fikirleri vardı. O zamanki partimize hassasiyetlerimiz ilettik. Bunlarla ilgili gerekçelerle Cumhuriyet Halk Partisine ayrıldık. Daha sonra Mehmet Ali’yi tanıyamadık. Daha sonra çok basit bir tartışmayı büyüterek istifa etti. Bağımsız kalması daha mantıklıydı. Onun siyasi görüşü ve kişili diyoruz. Biz de aldatıldığımızı hissediyoruz” dedi

“1 YIL BURADA ÖĞRETMENLİK YAPTIM”

Memleket Partisinin Kocaeli’de kaç milletvekili hedefi olduğunu ve Kocaeli’nin eksikleri ile ilgili soruları yanıtlayan Özel, “Biz 2 milletvekiliyiz. Birçok il başkanı bana bilgi aktardığında ve destek istediğinde destek verdik ve soru önergesi verdik. Soru önergeleri artık yazılı hale döndü. Yazılanlara doğru düzgün cevap verilmiyor. Kocaeli benim komşum. 1 yıl burada öğretmenlik yaptım. O zaman kokuyordu şimdi kokmuyor. Sorunlar ile ilgili il başkanımız ile iletişime geçeceğiz” şeklinde konuştu.

“65 İLDE ÖRGÜTLENDİK”

Kocaeli’de hedefledikleri milletvekili sayısı ile ilgili sorulan soru üzerine konuşan Özel, “En kötü olasılıkta bile Kocaeli’denmilletvekili çıkarabileceğimize inanıyorum. Biz birinci hedefimiz yüzde 3’ü geçmek. İkinci hedefimiz barajı geçmek, üçüncü hedefimiz iktidar olmak. Medyanın mobing uygulamadığı alanlarda kendimi anlatıyoruz. 65 ilde örgütlendik. Bu örgütlenme kolay değil. Şırnak’ta bile Cumhurbaşkanı Muharrem İnce diye bağırdı. Geçtiğimiz seçimlerde sandık başında sıkıntılar çıktı. İstanbul’da oy ve ötesi diye bir yapı ortaya çıktı. Kavgacı bir yapıydı. Oy kullanma hakkı olmayan insanlara oy kullandırarak bu memleketin geleceğini onların sırtına yüklemeyi doğru bulmuyoruz. İnternetten İsim ve Soy isim değişikliği yapılmaya başlandı. Bu bizim en büyük argumanımızdı onları değiştirdiler. Umarız seçmen listelerinde doğum yerleri kaldırılmaz” ifadelerini kullandı