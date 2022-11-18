İyi Parti Derince İlçe Başkan Aday Adayı Yıldız Özçelik kimdir?

Kocaeli/İzmit doğumlu olup aslen Sakarya'lı ve Abhaz kökenlidir. Derince'nin tanınmış esnaflarından olan ve Izmitte geniş bir kesim tarafından tanınan Dede lakaplı merhum Ermiş Özçelik'in kızıdır.

İlk ve orta öğrenimini Abidin Pak İlköğretim Okulunda, Lise eğitimini Seka Çocuk Dostları Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Sonrasında Kocaeli Üniveritesinde Muhasebe bölümünü bitirmiştir. Çeşitli firmalarda Muhasebe sorumlusu olarak yaklaşık 15 yıllık bir iş deneyimine sahiptir. 4 yıla yakın bir süre İyi Parti İlçe Basın ve Medya sorumlusu olarak görev yapmış bununla beraber İl Kadın Politikaları Basın ve Medya sorumlusu olarak da çalışmıştır. Derince Kent Konseyi Kadın Meclisi Basın ve Medya Komisyon Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Çesitli yerel gazetelerde köşe yazarlığı, editörlük ve muhabirlik yapmıştır. Ulusal basında Yeniçağ, Günboyu ve HaberAsi gazetelerinde önce Derince temsilcisi sonrasın da ise Marmara Koordinatörü olmuştur. Bu görevini de halen devam ettirmektedir. İnsan Hakları alanlarında çalışmalar yapan Kaliteli Hayat Derneği’nin Başkan Yardımcısıdır. Aynı zamanda Hayvan Hakları Aktivisti olup birçok sivil toplum kuruluşunda da üyeliği bulunmaktadır. Problem Çözme Ve Karar Verme, Sözsüz İletişim, Doğru Ve Etkileyici Konuşma, Çatışma Yönetimi, Uygulamalı Bordro Yönetimi, İSG Risk Yönetimi, Resmi Yazışma Kuralları, Müzakere Teknikleri, Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Bilgisayar İşletmenliği ve Bilgisayar Operatörlüğü eğitim sertifikalarına sahiptir.

Halen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Bankacılık ve Finans bölümünde, örgün öğretimde ise Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde eğitimine devam etmektedir. Kocaeli İl Kadın Politikaları Tarafından Düzenlenen ve 12 İlçede Yaklaşık 150 Kadına Verilen Temel Saha Eğitiminde Sosyal Medya Derslerini Vermiştir.