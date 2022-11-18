18 Kas 2022 - 16:44- Siyaset G: 18 Kas 2022 - 16:50

İyi Parti Derince İlçe Başkan Aday Adayı Yıldız Özçelik kimdir?

Kocaeli/İzmit doğumlu olup aslen Sakarya'lı ve Abhaz kökenlidir. Derince'nin tanınmış esnaflarından olan ve Izmitte geniş bir kesim tarafından tanınan Dede lakaplı merhum Ermiş Özçelik'in kızıdır
İyi Parti Derince İlçe Başkan Aday Adayı Yıldız Özçelik kimdir? mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli/İzmit doğumlu olup aslen Sakarya'lı ve Abhaz kökenlidir. Derince'nin tanınmış esnaflarından olan ve Izmitte geniş bir kesim tarafından tanınan Dede lakaplı merhum Ermiş Özçelik'in kızıdır.

İlk ve orta öğrenimini Abidin Pak İlköğretim Okulunda, Lise eğitimini Seka Çocuk Dostları Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Sonrasında Kocaeli Üniveritesinde Muhasebe bölümünü bitirmiştir. Çeşitli firmalarda Muhasebe sorumlusu olarak yaklaşık 15 yıllık bir iş deneyimine sahiptir. 4 yıla yakın bir süre İyi Parti İlçe Basın ve Medya sorumlusu olarak görev yapmış bununla beraber İl Kadın Politikaları Basın ve Medya sorumlusu olarak da çalışmıştır. Derince Kent Konseyi Kadın Meclisi Basın ve Medya Komisyon Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Çesitli yerel gazetelerde köşe yazarlığı, editörlük ve muhabirlik yapmıştır. Ulusal basında Yeniçağ, Günboyu ve HaberAsi gazetelerinde önce Derince temsilcisi sonrasın da ise Marmara Koordinatörü olmuştur. Bu görevini de halen devam ettirmektedir. İnsan Hakları alanlarında çalışmalar yapan Kaliteli Hayat Derneği’nin Başkan Yardımcısıdır. Aynı zamanda Hayvan Hakları Aktivisti olup birçok sivil toplum kuruluşunda da üyeliği bulunmaktadır. Problem Çözme Ve Karar Verme, Sözsüz İletişim, Doğru Ve Etkileyici Konuşma, Çatışma Yönetimi, Uygulamalı Bordro Yönetimi, İSG Risk Yönetimi, Resmi Yazışma Kuralları, Müzakere Teknikleri, Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Bilgisayar İşletmenliği ve Bilgisayar Operatörlüğü eğitim sertifikalarına sahiptir.

Halen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Bankacılık ve Finans bölümünde, örgün öğretimde ise Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde eğitimine devam etmektedir. Kocaeli İl Kadın Politikaları Tarafından Düzenlenen ve 12 İlçede Yaklaşık 150 Kadına Verilen Temel Saha Eğitiminde Sosyal Medya Derslerini Vermiştir.

# Kadın, eğitim, İyi Parti, Sakarya, karar

18 Kas 2022 - 16:44 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.942.734 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.

05306433703 LİFE OFİS

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yıldız, ”Bir katılım olursa o da bize olur” mask
Yıldız, ”Bir katılım olursa o da bize olur”
Tarhan, “Her seçimde müjdesi verilen doğalgaz halen ortada yok” mask
Tarhan, “Her seçimde müjdesi verilen doğalgaz halen ortada yok”
Tamyüksel'den 41 çocuğa Kocaelispor forması mask
Tamyüksel'den 41 çocuğa Kocaelispor forması
İYİ Partili Filiz, kongrede yeniden aday olmayacak mask
İYİ Partili Filiz, kongrede yeniden aday olmayacak
Akşener, İzmit Belediyespor’u ağırladı mask
Akşener, İzmit Belediyespor’u ağırladı
Başkan Zeki Aygün'den gönül belediyeciliği vurgusu mask
Başkan Zeki Aygün'den gönül belediyeciliği vurgusu
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL