Ayşegül Babacan adaylığını ilan etti

26 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan İyi Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nın 3. Olağan Kongresi öncesi İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, aday olmayacağını açıklamıştı. İyi Parti’de 26 Kasım’da gerçekleştirilecek olan İzmit İlçe Kongresi için daha önce de Hakan Tamer ve Banu Aykan adaylığını açıklamıştı. Tamer ve Aykan’ın ardından İyi Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan da bugün adaylığını açıkladı. İzmit İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen adaylık açıklamasına İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

"PARTİMİZE EMEĞİ ÇOK BÜYÜK"

İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, “İyi Partimizin 5’inci yılını kısa bir zaman önce kutladık. Dün bir açıklama yaptım. 4 yıllık ilçe başkanlığımda yeni dönemde aday olmayacağımı açıkladım. Bu süreçte yanımda olan yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İyi Parti’den kopmam mümkün değil. En büyük teşekkürüm ise Genel Başkanımız Meral Akşener’e. Yeni dönemde benden çok daha iyi noktalara taşıyacağına inandığımıza adaylarımız çıkacaktır. Hepsine başarılar diliyorum. Kendisi iyi bir yol arkadaşım. 5 yıl boyunca birlikte çalıştık . Partimize emeği çok büyük. Bundan sonra da kendisine başarılar diliyorum” dedi.

"KİM BAYRAĞI İLERİYE TAŞIYABİLECEKSE"

Ardından konuşan Ayşegül Babacan ise, “Pelin Başkanım 4 yıldan uzun süredir ilçemizde çok büyük çalışmalar yaptı. Ben de ilçe başkanı olabilirsem kaldığımız yerden devam edeceğim. Önümüzde seçim var. Dinlenmek yok. Aynı yolda ilerleyeceğiz. İyi Parti iktidar olana kadar elimizden geleni yapacağız. 2017 yılında İyi Parti’nin kurucu il yöneticisi olarak atandım. Başka bir partide çalışmadım. Kadın kadına destek vermek lazım ve elimizi taşın altına koymamız lazım dedim. 2018’de milletvekili adaylığım oldu. Şu anda Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısıyım. Bana verilecek bütün görevlerde canla başla çalışacağım. Kongremiz inşallah adil ve demokratik şekilde geçer. Kim bayrağı ileriye taşıyabilecekse o kazansın. Memleket için çok çalışarak başarılı olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.