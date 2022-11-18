18 Kas 2022 - 19:17- Dünya G: 18 Kas 2022 - 19:22

Dünyada yapay et dönemi: ABD ilk onayı verdi

Tartışmalara yol açan ancak dünyada kaynak kullanımı ve iklim krizi açısından büyük destek gören yapay etle ilgili ABD’den önemli bir adım geldi
Dünyada yapay et dönemi: ABD ilk onayı verdi mask
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. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ilk defa laboratuvarda hayvan hücrelerinden tavuk eti üreten bir şirkete 'güvenli tüketim" onayı verdi.

Dünyada tartışma yaratan laboratuvarda üretilmiş et için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'den (FDA) onay geldi.

FDA, ilk defa yapay etin insan sağlığı için güvenilir olduğunu onayladı. Böylece California merkezli Upside Foods şirketi, tavuk hücresini geliştirerek ürettiği etin satışına başlayabilecek. Şirketin ABD Tarım Bakanlığı'nın incelemeleri sonrası yapak tavuk eti satışına başlayacağı bildirildi.

FDA Gıda ve İlaç Komiseri Dr. Robert M. Califf ve FDA Gıda Güvenliği ve Uygulamalı Beslenme Merkezi Direktörü Susan T. Mayne, yayınladıkları açıklamada, “Hücre geliştirme teknolojisi, hayvanlardan alınan hücreler kullanılarak yiyecek üretilmesini sağlıyor. Bu ürünlerin yakın gelecekte ABD'de tüketime hazır olması bekleniyor” ifadelerini kullandı. Açıklamada bu teknolojinin çiftlik hayvanlarının yanı sıra deniz ürünlerinde de kullanılabildiğine dikkat çekildi.

Upside Foods CEO'su Uma Valeti de yapay yolla üretilen tavuk etinin çok yakında masalara geleceğini belirterek “Bu ürünler vegan ya da bitki temelli değil; hayvan olmadan üretilen gerçek et” dedi. Valeti, laboratuvarda et üretiminin bira üretimine benzediğini, hayvan hücrelerinin laboratuvarda geliştirildiğini kaydetti.

İLK ONAY SİNGAPUR’DAN GELMİŞTİ

FDA, onayın sadece söz konusu şirket için geçerli olduğunu ama yapay et üreten başka şirketlerle de görüşmeler yapıldığını açıkladı. Öte yandan ABD'de yapay et satışının önünün açılmasıyla başka ülkelerde de benzer adımların atılması bekleniyor.

Singapur, 2020'de yapay etin satışına izin veren ilk ülke olmuştu. Üreticiler, bu teknoloji sayesinde hayvanların öldürülmesinin engelleneceğini ve iklim krizinin yavaşlatabileceğini belirtiyor. Laboratuvarda et üretimi, hayvan yetiştiriciliğine göre çok daha az su tüketilmesi nedeniyle “çevreci bir yöntem” olarak görülüyor.

# Deniz

18 Kas 2022 - 19:17 - Dünya

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