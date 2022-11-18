Dünyada yapay et dönemi: ABD ilk onayı verdi

. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ilk defa laboratuvarda hayvan hücrelerinden tavuk eti üreten bir şirkete 'güvenli tüketim" onayı verdi.
Dünyada tartışma yaratan laboratuvarda üretilmiş et için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'den (FDA) onay geldi.
FDA, ilk defa yapay etin insan sağlığı için güvenilir olduğunu onayladı. Böylece California merkezli Upside Foods şirketi, tavuk hücresini geliştirerek ürettiği etin satışına başlayabilecek. Şirketin ABD Tarım Bakanlığı'nın incelemeleri sonrası yapak tavuk eti satışına başlayacağı bildirildi.
FDA Gıda ve İlaç Komiseri Dr. Robert M. Califf ve FDA Gıda Güvenliği ve Uygulamalı Beslenme Merkezi Direktörü Susan T. Mayne, yayınladıkları açıklamada, “Hücre geliştirme teknolojisi, hayvanlardan alınan hücreler kullanılarak yiyecek üretilmesini sağlıyor. Bu ürünlerin yakın gelecekte ABD'de tüketime hazır olması bekleniyor” ifadelerini kullandı. Açıklamada bu teknolojinin çiftlik hayvanlarının yanı sıra deniz ürünlerinde de kullanılabildiğine dikkat çekildi.
Upside Foods CEO'su Uma Valeti de yapay yolla üretilen tavuk etinin çok yakında masalara geleceğini belirterek “Bu ürünler vegan ya da bitki temelli değil; hayvan olmadan üretilen gerçek et” dedi. Valeti, laboratuvarda et üretiminin bira üretimine benzediğini, hayvan hücrelerinin laboratuvarda geliştirildiğini kaydetti.
İLK ONAY SİNGAPUR’DAN GELMİŞTİ
FDA, onayın sadece söz konusu şirket için geçerli olduğunu ama yapay et üreten başka şirketlerle de görüşmeler yapıldığını açıkladı. Öte yandan ABD'de yapay et satışının önünün açılmasıyla başka ülkelerde de benzer adımların atılması bekleniyor.
Singapur, 2020'de yapay etin satışına izin veren ilk ülke olmuştu. Üreticiler, bu teknoloji sayesinde hayvanların öldürülmesinin engelleneceğini ve iklim krizinin yavaşlatabileceğini belirtiyor. Laboratuvarda et üretimi, hayvan yetiştiriciliğine göre çok daha az su tüketilmesi nedeniyle “çevreci bir yöntem” olarak görülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.