Hırsızlık makineleri 8 ilde yüz binlerce liralık soygun gerçekleştirdiler

Olay Çayırova'da 10 Temmuz 2022 tarihinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre banka önünde park halindeki araçtan 720 bin TL değerinde hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Olayın ardından durum emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, başka bir ilde benzer yöntemle bankaların önünde hırsızlık yapmak amacıyla sahte plakalı araçla gelip bekledikleri tespit edildi.
3 ay sonra yakalandılar
15 Kasım 2022 Salı günü yapılan operasyon sonucunda O.K, E.M. ve K.M. isimli 3 şüpheli araçlarında 5 adet sahte plakayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çeşitli suçlardan aranmaları olduğu tespit edildi. Şüphelilerden O.K.'nin 7 yıl 11 Ay, K.M.'nin 12 yıl 6 Ay, E.M.'nin 8 yıl 5 ay 22 Gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
7 ilde benzer hırsızlık olayları
Yakalanan şahıslar gerçekleştirdikleri birçok hırsızlık olayının dışında; İstanbul ili Pendik ilçesinden 250 bin TL ve 24 bin TL, Çorum ilinden 10 bin TL para ve 1 adet tabanca, Konya ilinden 23 bin TL para, Ankara ilinden 330 bin Dolar ve 11 bin Euro para ile geçmiş tarihlerde Kocaeli'de 2 bin TL para ve 1 adet tabanca çalınması olaylarının failleri olarak arandıkları tespit edildi. Ayrıca şahısların İstanbul, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Konya, Çorum illerinde de benzer yağma, kapkaç ve otodan hırsızlık konularına karıştıkları belirlendi.
Tutuklandılar
Emniyette işlemleri tamamlanan O.K., E.M., K.M. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.