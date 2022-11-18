Hırsızlık makineleri 8 ilde yüz binlerce liralık soygun gerçekleştirdiler

Olay Çayırova'da 10 Temmuz 2022 tarihinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre banka önünde park halindeki araçtan 720 bin TL değerinde hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Olayın ardından durum emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, başka bir ilde benzer yöntemle bankaların önünde hırsızlık yapmak amacıyla sahte plakalı araçla gelip bekledikleri tespit edildi.

3 ay sonra yakalandılar

15 Kasım 2022 Salı günü yapılan operasyon sonucunda O.K, E.M. ve K.M. isimli 3 şüpheli araçlarında 5 adet sahte plakayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çeşitli suçlardan aranmaları olduğu tespit edildi. Şüphelilerden O.K.'nin 7 yıl 11 Ay, K.M.'nin 12 yıl 6 Ay, E.M.'nin 8 yıl 5 ay 22 Gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

7 ilde benzer hırsızlık olayları

Yakalanan şahıslar gerçekleştirdikleri birçok hırsızlık olayının dışında; İstanbul ili Pendik ilçesinden 250 bin TL ve 24 bin TL, Çorum ilinden 10 bin TL para ve 1 adet tabanca, Konya ilinden 23 bin TL para, Ankara ilinden 330 bin Dolar ve 11 bin Euro para ile geçmiş tarihlerde Kocaeli'de 2 bin TL para ve 1 adet tabanca çalınması olaylarının failleri olarak arandıkları tespit edildi. Ayrıca şahısların İstanbul, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Konya, Çorum illerinde de benzer yağma, kapkaç ve otodan hırsızlık konularına karıştıkları belirlendi.

Tutuklandılar

Emniyette işlemleri tamamlanan O.K., E.M., K.M. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.