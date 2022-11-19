Gebze Belediyesine ait 12119 m² depolama alan kiraya verilecek

Belediyemize ait, Balçık Mah. Organize Cad. No: 71’ de bulunan 12119 m2 tescilsiz alanın açık depolama alanı olarak kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ıncı maddesi gereği kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilerek kiraya verilecek

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