19 Kas 2022 - 10:10- Ekonomi G: 19 Kas 2022 - 10:14

Türkiye için tehlike çanları çalabilir

Gelişmekte olan ülkelerde borç ödeyememe sorunlarının birbirini tetiklemesi bekleniyor. Bloomberg’in yaptığı hesaplamaya göre 2023’te Türkiye’de riskler önemli oranda artabilir
Türkiye için tehlike çanları çalabilir mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bloomberg, gelişmekte olan ülkelerin artan borç, yavaşlayan büyüme ve artan faizler nedeniyle baskı altında olduğunu, Sri Lanka, Lübnan ve Zambia'nın borçlarını ödeyememe noktasına gelmesinin bir ‘başlangıç' olabileceğini yazdı. Bir model üzerinden 41 gelişmekte olan ülkenin iflas riskini hesaplayan Bloomberg, “Büyük gelişmekte olan ülkeler Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Meksika'nın bağışıklığı, savunmasız ülkeler üzerinde baskı yoğunlaşsa da güçlü. Ancak Türkiye bu kadar şanslı olmayabilir” ifadesini kullandı.

11 ÜLKE ÇOK RİSKLİ

8 sıkıntılı ülkede borçlanma maliyetlerinin 2022'nin ilk dokuz ayındaki kadar arttığı ve tarihsel korelasyonları kullanarak diğer tüm ekonomilere yayıldığı bir senaryo oluşturan Bloomberg, “Toplam GSYİH ağırlıklı temerrüt olasılığı 2023'te yüzde 1.5'ten yüzde 5'e yükselecek. Arjantin ve Türkiye gibi daha büyük gelişmekte olan piyasalardaki temerrüt riskleri yüzde 40'ın üzerine çıkacak. Ancak Brezilya ve Polonya gibi diğer ekonomiler güçlü kalmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi. Yapılan değerlendirmeye göre 11 ülkenin iflas riski ihtimali yüzde 10'un üzerinde. Bu ülkeler arasında Arjantin, Kenya, Pakistan, Ekvador ve Etyopya da var. Türkiye iflas riskinde Hırvatistan ve Brezilya'nın hemen altında, Nijerya ve Mısır'ın üzerinde yer alıyor.

Borç ödemek daha da zorlaşacak

Riskleri artıran beş faktör bulunuyor. Bloomberg haberinde bu faktörler şöyle sıralandı: İlk olarak, gelişmekte olan ekonomilerdeki borçlanma stoku, 2019'da yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın yarısından biraz fazlayken bu yıl üçte ikiye yükseldi. Sıkılaştırma döviz cinsinden borç ödemeyi daha zorlu hale getirecek ve gelişmekte olan piyasalardaki zayıf döviz kurları dış borcun maliyetini artırıyor. Dördüncüsü, artan faizlerle kamu borç yükü artıyor. Ve son olarak Rusya ve Sri Lanka'daki temerrütler, sırada kimin olabileceği sorusunu gündeme getiriyor.

# kamu, türkiye

19 Kas 2022 - 10:10 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.927.231 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.

05306433703 LİFE OFİS

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı mask
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı
Gıda Üretim Tesisinde çalışmalar devam ediyor mask
Gıda Üretim Tesisinde çalışmalar devam ediyor
Ekspertiz ücretleri tırmanışa geçti mask
Ekspertiz ücretleri tırmanışa geçti
SİAD’lar KOTO ev sahipliğinde toplandı: Önceliğimiz Kocaeli mask
SİAD’lar KOTO ev sahipliğinde toplandı: Önceliğimiz Kocaeli
Merkez Bankası açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini mask
Merkez Bankası açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini
Nusrat buğday tohumları toprakla buluşturuldu mask
Nusrat buğday tohumları toprakla buluşturuldu
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL