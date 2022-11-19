Türkiye için tehlike çanları çalabilir

Bloomberg, gelişmekte olan ülkelerin artan borç, yavaşlayan büyüme ve artan faizler nedeniyle baskı altında olduğunu, Sri Lanka, Lübnan ve Zambia'nın borçlarını ödeyememe noktasına gelmesinin bir ‘başlangıç' olabileceğini yazdı. Bir model üzerinden 41 gelişmekte olan ülkenin iflas riskini hesaplayan Bloomberg, “Büyük gelişmekte olan ülkeler Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Meksika'nın bağışıklığı, savunmasız ülkeler üzerinde baskı yoğunlaşsa da güçlü. Ancak Türkiye bu kadar şanslı olmayabilir” ifadesini kullandı.

11 ÜLKE ÇOK RİSKLİ

8 sıkıntılı ülkede borçlanma maliyetlerinin 2022'nin ilk dokuz ayındaki kadar arttığı ve tarihsel korelasyonları kullanarak diğer tüm ekonomilere yayıldığı bir senaryo oluşturan Bloomberg, “Toplam GSYİH ağırlıklı temerrüt olasılığı 2023'te yüzde 1.5'ten yüzde 5'e yükselecek. Arjantin ve Türkiye gibi daha büyük gelişmekte olan piyasalardaki temerrüt riskleri yüzde 40'ın üzerine çıkacak. Ancak Brezilya ve Polonya gibi diğer ekonomiler güçlü kalmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi. Yapılan değerlendirmeye göre 11 ülkenin iflas riski ihtimali yüzde 10'un üzerinde. Bu ülkeler arasında Arjantin, Kenya, Pakistan, Ekvador ve Etyopya da var. Türkiye iflas riskinde Hırvatistan ve Brezilya'nın hemen altında, Nijerya ve Mısır'ın üzerinde yer alıyor.

Borç ödemek daha da zorlaşacak

Riskleri artıran beş faktör bulunuyor. Bloomberg haberinde bu faktörler şöyle sıralandı: İlk olarak, gelişmekte olan ekonomilerdeki borçlanma stoku, 2019'da yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın yarısından biraz fazlayken bu yıl üçte ikiye yükseldi. Sıkılaştırma döviz cinsinden borç ödemeyi daha zorlu hale getirecek ve gelişmekte olan piyasalardaki zayıf döviz kurları dış borcun maliyetini artırıyor. Dördüncüsü, artan faizlerle kamu borç yükü artıyor. Ve son olarak Rusya ve Sri Lanka'daki temerrütler, sırada kimin olabileceği sorusunu gündeme getiriyor.