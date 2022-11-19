Fındık fiyatları yükselişte

Serbest piyasada yeni sezona 47 TL’den başlayan fındık fiyatı, çok sürmeden gerilemeye başlamış geçen hafta 45 TL’ye kadar düşmüştü. Fındık fiyatı bu haftayı ise yükselişle kapatarak 48 ila 48.5 aralığında seyrediyor.
19 KASIM CUMARTESİ 2022 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ
İL/İLÇE EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
AKÇAKOCA 42,00 TL 48,00 TL
ÇARŞAMBA 40,00 TL 48,00 TL
DÜZCE 43,00 TL 56,00 TL
FATSA 48,00 TL 50,00 TL
GİRESUN 45,15 TL 60,15 TL
KOCAELİ 40,00 TL 47,00 TL
ORDU 43,00 TL 48,00 TL
SAKARYA 43,50 TL 45,00 TL
SAMSUN 43,00 TL 48,00 TL
TRABZON 42,50 TL 48,00 TL
TERME 42,00 TL 48,00 TL
ÜNYE 45,00 TL 50,00 TL
ZONGULDAK 40,00 TL 47,00 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.