Fındık fiyatları yükselişte

Serbest piyasada yeni sezona 47 TL’den başlayan fındık fiyatı, çok sürmeden gerilemeye başlamış geçen hafta 45 TL’ye kadar düşmüştü. Fındık fiyatı bu haftayı ise yükselişle kapatarak 48 ila 48.5 aralığında seyrediyor.

19 KASIM CUMARTESİ 2022 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ



İL/İLÇE EN DÜŞÜK EN YÜKSEK

AKÇAKOCA 42,00 TL 48,00 TL

ÇARŞAMBA 40,00 TL 48,00 TL

DÜZCE 43,00 TL 56,00 TL

FATSA 48,00 TL 50,00 TL

GİRESUN 45,15 TL 60,15 TL

KOCAELİ 40,00 TL 47,00 TL

ORDU 43,00 TL 48,00 TL

SAKARYA 43,50 TL 45,00 TL

SAMSUN 43,00 TL 48,00 TL

TRABZON 42,50 TL 48,00 TL

TERME 42,00 TL 48,00 TL

ÜNYE 45,00 TL 50,00 TL

ZONGULDAK 40,00 TL 47,00 TL