‘Aralıkta doğal gaz fiyatı değişmeyecek’

NTV’de soruları cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz gazında gelinen son noktaya değinen Bakan Dönmez, “Karadeniz gazının taşınacağı 16 inçlik boru hattı yapımı vardı 170 kilometrelik, yine ona yardımcı olmak üzere bazı kimyasalların üretim sahasına taşınmasıyla ilgili 10 inçlik bir başka hattımız vardı, bunlar bugün itibarıyla bitti. Yine denizde kablo serim işlemini de tamamladık. BOTAŞ’ın buradan alacağı gazı ulusal sisteme taşıyacak bağlantı hattımız vardı. Onun da kara noktasında serimi tamamlandı” diye konuştu.