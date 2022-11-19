Yargıtay'dan kapıcılara kötü haber

Yüksek mahkeme; bu binalarda sabah ve akşam servise dışında farklı görevler yaptığı ispatlanamayan konut kapıcısı için fazla çalışma ücretinden söz edilemeyeceğine dikkat çekti.

GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Görev yaptıkları binaların bakımı, korunması, temizliği, güvenliğinin sağlanması, kaloriferlerin yakılması, küçük çaptaki onarımlar ve taşınmazda oturanların alışveriş işlerinin görülmesi işleri ile iştigal eden kapıcılara kötü haber Yargıtay'dan geldi. Bir binada görev yapan kapıcı, işten kovulunca soluğu İş Mahkemesi'nde aldı.