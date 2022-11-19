Ticaride dizelin yerini elektrikliler alıyor!

Mercedes gibi markaların yanı sıra birçok Alman ve Amerikan üreticinin ticari araç tarafında da başarılı modelleri seri üretim bantlarından bir bir indirmesi, ticarilerin satış sonrası hizmetlerde yaşayacağı değişimin de sinyallerini veriyor. Uzun menzil ve dayanıklılığın ticari kullanımda büyük önem arz ettiğini ifade eden Mercedes-Benz Ticari Araçlar Satış Sonrası Yetkili Servisi Aşin Motorlu Araçlar ve Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem;

OTOMOBİL SERVİSLERİ

“Elektrikle çalışan hafif ticariler ve ağır ticari araçlar, dizel modellerin yerini alırken aynı zamanda otomobil tarafındaki teknolojilerin daha hızlı gelişmesine de katkıda bulunacak. Elektrikli ticarilerin artışı satış sonrası hizmetlerde oto servislerinin, yedek parça şirketlerinin ve şarj istasyonu altyapısının dönüşmesini zaruri kılacaktır. Sektör temsilcileri olarak şimdiden hazırlıklara başlamalıyız.” dedi.