Alparslan Türkeş’te hummalı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde yer alan sahanın birçok imalatına devam ederken, saha zemininin mıcır dolgusu yapılıyor
SAHANIN SULAMA SİSTEMİ YENİLENİYOR
Yenileme çalışmaları dahilinde birçok imalatı yapan Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahanın kılçık drenaj ve yağmursuyu drenaj bacalarının işlerini tamamladı. Sahanın sulama hattının yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri ayrıca zemindeki mıcır dolgu çalışmalarına da devam ediyor.
SENTETİK HALININ ÜRETİMİ YAPILIYOR
Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde bulunan 5 bin 930 m²'lik alandaki çim, Büyükşehir ekipleri tarafından çalışmaların ilk kısmında kaldırılmıştı. Sahanın yeni sentetik çim halısının üretimi fabrika ortamında gerçekleştiriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.