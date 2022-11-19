Yuvacık'ta Kocaeli derbisi yaşanacak

Yuvacık Stadı’ndaki maç bugün saat 14.00’te başlayacak. Geçtiğimiz hafta elde ettiği galibiyetle 14 puanla üçüncü sırada yer alan siyah beyazlılar 6

puanla 11. sırada yer alan rakibini sahasında mağlup edip üst sıralarda tutunmaya devam etmek isteyecek. Gruptaki bir diğer ekibimiz Gölcükspor’un rakibi ise Edirne Uzunköprü olacak. Son maçını hükmen kazanan Gölcükspor 7 maç sonunda topladığı 13 puanla beşinci, tek galibiyeti bulunan Uzunköprü ise 3 puanla 13. sırada bulunuyor.