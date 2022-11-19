Yuvacık'ta Kocaeli derbisi yaşanacak

Yuvacık Stadı’ndaki maç bugün saat 14.00’te başlayacak. Geçtiğimiz hafta elde ettiği galibiyetle 14 puanla üçüncü sırada yer alan siyah beyazlılar 6
puanla 11. sırada yer alan rakibini sahasında mağlup edip üst sıralarda tutunmaya devam etmek isteyecek. Gruptaki bir diğer ekibimiz Gölcükspor’un rakibi ise Edirne Uzunköprü olacak. Son maçını hükmen kazanan Gölcükspor 7 maç sonunda topladığı 13 puanla beşinci, tek galibiyeti bulunan Uzunköprü ise 3 puanla 13. sırada bulunuyor.
Yuvacık Stadı’ndaki maç bugün saat 14.00’te başlayacak. Geçtiğimiz hafta elde ettiği galibiyetle 14 puanla üçüncü sırada yer alan siyah beyazlılar 6
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.