Gölcük Uzunköprü’de 3 altın puan arıyor

HOTEL ŞİMŞEK'DE KONAKLIYORLAR

Gölcükspor deplasmanda oynayacağı Uzunköprüspor maçı için dün yola çıktı. Kırmızı Siyahlılar sabah kahvaltısının ardından Edirne’ye gitti. Takım ter antrenmanı yaptıktan sonra Hotel Şimşek'de kampa girerek maç saatini bekleyecek.

İSTANBUL BÖLGESİ HAKEMLERİ YÖNETECEK

Kırmızı Siyahlılar deplasmanda Uzunköprüspor ile mücadele edecek. Müsabaka Edirne Merkez Saraçhane 1 Nolu Sentetik sahada oynanacak. Karşılaşmanın hakemleri ise Mahmut Hasan Küçük, Semra Bulut ve Umut Dolaş olacak. Maç 14.00’te başlayacak.