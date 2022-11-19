Gölcük Uzunköprü’de 3 altın puan arıyor

HOTEL ŞİMŞEK'DE KONAKLIYORLAR
Gölcükspor deplasmanda oynayacağı Uzunköprüspor maçı için dün yola çıktı. Kırmızı Siyahlılar sabah kahvaltısının ardından Edirne’ye gitti. Takım ter antrenmanı yaptıktan sonra Hotel Şimşek'de kampa girerek maç saatini bekleyecek.
İSTANBUL BÖLGESİ HAKEMLERİ YÖNETECEK
Kırmızı Siyahlılar deplasmanda Uzunköprüspor ile mücadele edecek. Müsabaka Edirne Merkez Saraçhane 1 Nolu Sentetik sahada oynanacak. Karşılaşmanın hakemleri ise Mahmut Hasan Küçük, Semra Bulut ve Umut Dolaş olacak. Maç 14.00’te başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.