Çocuk Hakları Günü’nü kutladı

İlçe binasındaki etkinlikte CHP’liler, çocukları ile bir araya geldi.Düzenlenen etkinlikte çocuklar ile çok keyifli ve kıymetli bir gün geçirdiklerini ileten İlçe Başkanı Binali Eniş, İlçe Başkan Yardımcıları, İlçe Kadın Kolları Yönetimi ve Kadın Proje Geliştirme Komisyonu gelen tüm misafirlere tek tek teşekkür ederek günü sonlandırdı.